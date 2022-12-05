新华社天津/里斯本12月5日电 通讯：“鲁班”出海搭建中欧先进技术教育合作平台

新华社记者李鲲 白佳丽 赵丹亮

“陆止于此，海始于斯”，葡萄牙“诗魂”卡蒙斯的传世名句中描绘的场景，正是伊比利亚半岛上的浪漫国度——葡萄牙。几百年前，中国青花瓷漂洋过海来到葡萄牙，同当地瓷器制作技术相融合，形成了独具魅力的“葡萄牙蓝”。葡萄牙东北部的弗雷索城很早就使用源于中国的桑蚕织造技术，享有“丝绸之乡”的美誉。

如今，分处亚欧大陆东西两端的中葡两国，跨越两万里，再次凭借以古老东方工匠命名的平台而碰撞出更加绚丽的现代工艺火花，这就是鲁班工坊。

2018年12月5日，在两国领导人见证下，由天津机电职业技术学院和葡萄牙塞图巴尔理工学院共建的葡萄牙鲁班工坊正式签约启运，共同培养电气自动化和工业机器人两个专业的人才，也成为欧洲大陆第一家鲁班工坊。

“葡萄牙是发达国家，我们能够把先进的教学装备、专业标准、教学资源输送过去，这意味着以天津实践为代表的中国职业技术教育，在先进制造、人工智能等领域的发展得到了世界认可。”天津机电职业技术学院校长张维津说。

鲁班工坊是在中国教育部指导下、天津市原创并率先主导推动实施的职业教育国际品牌，采取学历教育与职业培训相结合的方式，中方教师并不直接给学生上课，而是用中国标准培训当地教师，再由当地教师教授学生，旨在在认同的基础上，将中国职业教育优秀成果与其他国家分享。

塞图巴尔理工学院自动化专业学科带头人约瑟·卢卡斯教授至今仍记得与天津同行的“初次相见”。2018年，他第一次来到天津机电职业技术学院时，就被学院实训设备与技术的先进性深深震撼，“我从没想到中国的技术已经发展到世界领先水平”。

“一拍即合，是一个相互成就的过程。”深度参与葡萄牙鲁班工坊建设的天津机电职业技术学院电气自动化教研室主任姜颖这样形容两所学校的合作。

在不少天津教师看来，中方侧重设备实操安装，而葡方侧重系统调试。于是，鲁班工坊搭台，中方提供现代电气控制系统、工业机器人与智能视觉系统等10多套装备，使中葡在先进技术的教育合作上硬件、软件互补。

“在这里，我不仅学会了使用各种机器人、视觉设备等，还开发了一个工业通信研究项目。”塞图巴尔理工学院学生亚历山大·热拉尔多在葡萄牙鲁班工坊学习实训3年来收获颇丰。

除了提供先进的实训设备，中方教师还通过各种方法“把学生从教室吸引到操作台”，而比赛是一个重要途径。

“参加竞赛是教育中一件很有趣的事，设计的实践和应用对我的学生非常有吸引力，他们很感兴趣。”塞图巴尔理工学院教师塞尔吉奥·索萨说。

今年8月，首届世界职业院校技能大赛在天津举行，来自100多个国家和地区的千余名师生参赛，其中就包括天津机电职业技术学院何琳峰、张博师生与葡萄牙鲁班工坊的索萨、路易斯·巴罗索师生组成的队伍。

虽然由于疫情不能见面，但队友们克服时差，同步“云端”备赛。“每周都会连线好多次，每一个细微的难题都要共同研究、解决，在互相学习的过程中，我们凝聚成了一个整体，成了亲密的伙伴。”张博说。

最终，这个团队获得了智能产线安装与调试赛项银牌。“我第一次参加比赛就获得第二名，这令人欣慰，也展现了鲁班工坊的教学水平。”巴罗索说。

“技术无国界、相处很融洽”，这是天津机电职业技术学院工业机器人技术专业负责人袁海亮在鲁班工坊工作的最大感触。他说，经过4年的建设，他们也从塞图巴尔理工学院团队学到了系统开发升级等技术理念和精益求精的教学态度。

据了解，4年来，从葡萄牙鲁班工坊走出的学生已达四五百人，不少人已进入世界知名企业工作。

“鲁班工坊已经成为塞图巴尔理工学院的一张亮丽名片，前不久我们接待了来自德国、芬兰、巴西的访客，他们对我们鲁班工坊的设备和创新能力感到惊奇，我非常感谢当初推进这个项目的朋友，我们这次合作取得了成功！”塞图巴尔理工学院校长安吉拉·莱莫斯说。

自2016年3月全球第一家鲁班工坊——泰国鲁班工坊建成运行以来，天津已在20个国家建成21个鲁班工坊，形成贯通“中高本硕”的国际技术技能人才培养系统，超过3000人在合作国家接受学历教育，超过一万人参加培训，11个国际化专业教学标准纳入合作国国民教育体系。

长期研究鲁班工坊的天津市教育科学研究院终身教育研究所所长杨延表示，鲁班工坊给许多当地学生这样一个机会：让他们能够学习先进技术，更能够实现高质量就业。

雨果·弗拉佐是葡萄牙鲁班工坊培训的第一批学生之一，现在他已从塞图巴尔理工学院毕业，每当遇见师弟师妹，他会强烈推荐他们进入鲁班工坊学习。

“在鲁班工坊学习的经历让我终身受益，经过这里的实训，我在获得学士学位的同时还可以在实践工作中得心应手，同时交到很多中国朋友。”弗拉佐说。（参与记者：郑开君、苟洪景、张柯）

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