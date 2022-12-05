人民网讯 尼日利亚警方宣布，武装分子袭击了北部一座清真寺，并绑架了13名人质，目前正设法营救被绑架者。

尼日利亚北部卡齐纳州警察局发言人甘博·伊萨4日表示，3日晚间，位于该国北部封图瓦地区一座清真寺遭一群武装分子袭击。5日出版的阿联酋《宣言报》引用甘博·伊萨的话说：“当时武装分子开枪导致2人受伤，19人被绑架。”甘博·伊萨指出，“警方立即采取行动，解救了6人，目前正在对武装分子进行追捕，解救其余13人。”

据报道，当地民众称这个犯罪团伙为尼日利亚西北和中部地区的“土匪”，他们经常袭击和抢劫村庄，进行了多次绑架以换取赎金，有多名百姓被他们杀害。11月，尼日利亚当局曾宣布“土匪”对卡杜纳州发动了多次袭击，造成15人死亡，多人受伤。这些武装分子作案后就跑到横跨赞法拉州、尼日尔州、卡齐纳州和卡杜纳州的广阔森林里隐藏起来。

据报道，明年2月，尼日利亚将举行总统选举，尼日利亚政府决心要解决国家的安全问题，实现社会稳定，保证大选顺利进行。（安国章）

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