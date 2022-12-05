人民网巴黎12月4日电 （记者刘玲玲）全法中国科技工作者协会成立30周年纪念活动当地时间4日在法国巴黎中国文化中心举行。

中国驻法国大使卢沙野参加活动并致辞。卢沙野表示，全法中国科技工作者协会成立30年来，坚持团结服务广大旅法专家学者，积极开展各类教育、科技交流活动，搭建起中法教育、科技、人才交流的桥梁，为促进中法人文交流，助力中国现代化建设发挥了重要作用。

卢沙野指出，中共二十大将教育、科技、人才问题摆在了突出位置，作出了实施科教兴国战略、强化现代化建设人才支撑的重要部署。按照二十大的决策部署，中国未来将持续推动高水平教育开放和科技国际合作创新。他勉励协会成员抓住中国新时代新征程的历史机遇，继续推动中法人文各领域交流，努力向世界呈现真实立体的中国。

当天活动还就全法中国科技工作者协会的历史进行了重点回顾，并组织进行了杰出会员学术报告活动，报告内容涉及细胞复制与基因组稳定性、智能化可穿戴系统设计、6G通感一体化信道测试等前沿科技研究等。

全法中国科技工作者协会成立于1992年，由来自中国在法国的科技工作者组成。协会努力发挥纽带与桥梁的作用，组织中国在法科技工作者的交流，促进中法两国的教育与科技合作。

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