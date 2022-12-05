人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

全法中国科技工作者协会成立30周年纪念活动在法举行

2022年12月05日09:34 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网巴黎12月4日电 （记者刘玲玲）全法中国科技工作者协会成立30周年纪念活动当地时间4日在法国巴黎中国文化中心举行。

中国驻法国大使卢沙野参加活动并致辞。卢沙野表示，全法中国科技工作者协会成立30年来，坚持团结服务广大旅法专家学者，积极开展各类教育、科技交流活动，搭建起中法教育、科技、人才交流的桥梁，为促进中法人文交流，助力中国现代化建设发挥了重要作用。

卢沙野指出，中共二十大将教育、科技、人才问题摆在了突出位置，作出了实施科教兴国战略、强化现代化建设人才支撑的重要部署。按照二十大的决策部署，中国未来将持续推动高水平教育开放和科技国际合作创新。他勉励协会成员抓住中国新时代新征程的历史机遇，继续推动中法人文各领域交流，努力向世界呈现真实立体的中国。

当天活动还就全法中国科技工作者协会的历史进行了重点回顾，并组织进行了杰出会员学术报告活动，报告内容涉及细胞复制与基因组稳定性、智能化可穿戴系统设计、6G通感一体化信道测试等前沿科技研究等。

全法中国科技工作者协会成立于1992年，由来自中国在法国的科技工作者组成。协会努力发挥纽带与桥梁的作用，组织中国在法科技工作者的交流，促进中法两国的教育与科技合作。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部