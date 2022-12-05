新华社北京12月4日电 外交部近日发表《新时代的中阿合作报告》，回顾中国同阿拉伯国家友好交往历史，梳理新中国成立后特别是新世纪新阶段中阿友好交往实践，展望构建中阿命运共同体的前景和方向。

报告提到，随着阿拉伯国家工业化进程加快发展，中阿产业投资、互联互通、工程承包等合作深入推进。阿尔及利亚嘉玛大清真寺、卡塔尔卢赛尔球场、科威特中央银行新总部大楼、苏丹麦洛维大坝、罗赛雷斯大坝加高、上阿特巴拉水利枢纽等“中国建造”的项目取得良好经济和社会效益，被印在了这几个国家的货币上。

阿尔及利亚嘉玛大清真寺

↑阿尔及利亚面额1000第纳尔纸币——阿尔及利亚嘉玛大清真寺

阿尔及利亚嘉玛大清真寺位于阿尔及利亚首都阿尔及尔中轴线上，宣礼塔高度超过250米，由中国建筑股份有限公司承建，工程于2012年2月正式启动。

卡塔尔卢赛尔球场

↑卡塔尔面额10里亚尔纸币——卢赛尔球场

卢赛尔球场位于卡塔尔首都多哈以北约15公里处，是2022年卡塔尔世界杯主体育场。2016年11月，中国铁建国际集团有限公司中标该体育场建设项目。2020年12月，卢赛尔球场登上卡塔尔中央银行新发行的面额10里亚尔纸币。

↑卢赛尔球场内景。新华社发（尼库摄）

科威特中央银行新总部大楼

↑科威特面额5科威特第纳尔——中央银行新总部大楼

科威特中央银行新总部大楼由中国建筑工程总公司科威特代表处承建。2015年11月，该项目在阿联酋迪拜获得当年中东海湾地区年度项目奖。

↑位于科威特首都科威特城的中央银行新总部大楼。新华社发（诺法勒摄）

苏丹水利项目

↑苏丹面额100苏丹镑纸币——麦洛维大坝、上阿特巴拉水利枢纽和罗赛雷斯大坝。

苏丹的麦洛维大坝项目、罗赛雷斯大坝加高项目由三峡集团旗下的中国水利电力对外有限公司牵头组织实施，上阿特巴拉水利枢纽项目由三峡集团与中水电公司联合实施。三座大坝项目坐落在苏丹“母亲河”尼罗河的干流和支流上，都是关系苏丹国计民生的大型综合枢纽，2019年集体亮相苏丹新发行的面额100苏丹镑的货币背景图案。

↑这是2017年2月2日拍摄的苏丹上阿特巴拉水利枢纽正式发电庆典现场。新华社发（穆罕默德·巴比克尔摄）

(责编：袁勃、刘洁妍)