新华社北京12月4日电 综述：西方对俄油限价 俄警告此举将危害能源安全

新华社记者

七国集团和澳大利亚日前宣布，将与欧盟一同对俄罗斯海运出口的原油设置每桶60美元的价格上限，最快于12月5日生效。

欧盟轮值主席国捷克2日在社交媒体上发文说，欧盟成员国当天就对俄海运原油出口设置价格上限达成协议。协议正式生效后，如果俄出口原油价格超过每桶60美元，将禁止欧盟企业为俄原油运输提供保险、金融等服务。

七国集团和澳大利亚同一天发表声明，决定与欧盟一同对俄原油设置价格上限。声明称，此举旨在“防止俄罗斯从乌克兰危机中获利”，“降低乌克兰危机的负面经济影响”。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟就对俄原油限价达成一致，加之七国集团和其他国家协同行动，将大幅减少俄能源出口收入，也有助于稳定全球能源价格。

但俄罗斯方面对此表示不会接受，并警告此举将危害欧盟能源安全。

据外媒报道，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，俄罗斯“不会接受这一上限”，将对此进行快速评估，然后作出回应。俄罗斯将继续为其原油寻找买家。

俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基警告，欧盟对俄出口原油设置价格上限将危害欧盟自身能源安全。

俄方此前表示，将不会向对俄石油实施限价的国家供应石油和石油产品。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克10月接受俄媒体采访时说，俄方不会向任何准备对其采取限价措施的国家供应原油，无论对方开出什么价格，因为“（限价）这种做法是在干预市场机制”。

据外媒报道，乌克兰总统泽连斯基3日批评其西方盟友对俄罗斯原油价格设置的上限仍然过高。据彭博社报道，近两周来，俄罗斯主要原油产品价格一直低于每桶60美元。

七国集团和欧盟此举对国际原油市场的影响仍有待观察。2日，纽约商品交易所2023年1月交货的轻质原油期货价格下跌1.24美元，收于每桶79.98美元，跌幅为1.53%；2023年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.31美元，收于每桶85.57美元，跌幅为1.51%。

石油输出国组织（欧佩克）成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”4日召开会议，同意不对当前产油政策作出调整。

俄罗斯是世界主要产油国，欧洲一直高度依赖俄罗斯原油出口。根据市场研究机构凯投宏观相关报告，欧盟进口原油中约30%来自俄罗斯。乌克兰危机升级以来，随着西方对俄罗斯制裁升级，欧洲能源价格持续高涨。

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