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主要产油国决定维持既定减产目标

2022年12月05日08:56 | 来源：新华网
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新华社维也纳12月4日电（记者刘昕宇）石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国4日以视频方式举行第34次部长级会议，决定维持第33次部长级会议确定的减产目标。

今年10月5日的第33次部长级会议决定，自今年11月起，在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶，减产规模相当于全球日均石油需求的2%。

欧佩克在4日部长级会议后发表声明，强调10月会议作出的减产决定完全是出于市场考虑。

由于市场担忧世界经济前景，主要产油国大幅减产决定未能对国际原油价格形成有效支撑。纽约原油期货主力合约价格从今年6月的每桶超过120美元跌至目前的每桶80美元左右。伦敦布伦特原油期货价格也呈现相似走势。

2日，欧盟、七国集团和澳大利亚宣布对俄罗斯海运出口原油设置每桶60美元的价格上限，这给市场带来新的不确定性。俄方表示，限制从俄进口石油和对俄石油设置价格上限等提议，只能导致油价像天然气价格一样飙升。

据悉，欧佩克与非欧佩克产油国第35次部长级会议将于2023年6月4日举行。但主要产油国表示，将在必要时临时召开部长级会议，以应对原油市场变化。

2020年4月，因新冠疫情等因素冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议。自2021年5月起，随着石油需求复苏，主要产油国开始逐步增加石油产量。今年9月，主要产油国时隔一年多首次宣布下调月度产量，将今年10月的月度产量日均下调10万桶。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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