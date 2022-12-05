新华社达喀尔12月4日电（记者王子正）巴马科消息：由塞内加尔河流域组织开发、中国进出口银行提供融资、中国电建集团国际工程有限公司（中国电建）承建的马里古伊那水电站竣工仪式3日在马里卡伊大区的嘉木地区举行。

马里过渡总理马伊加在竣工仪式上感谢中国和地区各国对古伊那水电站项目建设的大力支持，感谢中方施工企业为项目实施做出的积极贡献。他表示，古伊那水电站的建成，标志着地区各国在联手开发地区资源、发展可再生能源、促进地区可持续发展方面取得新的成果。

中国驻马里大使陈志宏致辞时说，长期以来，中国与非洲国家在基础设施领域开展了卓有成效的合作。古伊那水电站的建成，为中非基建合作增添新的光彩，体现了中非共建“一带一路”的积极成果。

古伊那水电站坐落于马里境内的塞内加尔河上。该项目2016年11月正式开工。今年4月，水电站3台机组全部进入商业运营阶段。项目投产发电后年发电量可达6.21亿度。

塞内加尔总理阿马杜·巴、毛里塔尼亚总理穆罕默德·比拉勒、几内亚代总理伯纳德·古穆等出席竣工仪式。

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