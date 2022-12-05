刘立琨

“最近，我们刚在圣地亚哥的中国公园举办了智利中国文化协会成立70周年庆典！”智利华商联合总会会长王何兴说，“希望通过加强双方的沟通交流，让更多智利民众了解中国、喜欢中国。”

融入当地

王何兴1984年赴智利工作生活，早年的工作经历为他的自主创业提供了经验，也让他明白了与当地社会沟通的重要性。

“当时，很多侨胞不懂西班牙语，许多人甚至因此保护不了自己的合法权益。”王何兴说。

凭借自身的西班牙语优势和人脉，王何兴开始为华侨华人、中资企业提供咨询服务，逐渐获得了侨胞的认同。为了更好地服务侨胞，2009年，他牵头成立了智利华商联合总会。

在王何兴看来，华侨华人积极为住在国做贡献，有助于促进双方的沟通交流，更好地融入当地社会。近年来，每当智利发生火灾、地震等事件，智利华商联合总会都会组织侨胞们积极募捐。

王何兴说，华商会与智利多个城市开展了友好合作，最近还跟智利内政部签署了协议，请他们每月开设普法讲座，帮助侨胞们依法维权。

修缮公园

语言是人与人之间有效交流的基础，文化是国与国之间增进了解的重要手段。多年来，王何兴一直致力于促进中国文化在智利的传播。

圣地亚哥中国公园建于1962年，因年久失修，长年不对公众开放。“当地其他国家的公园很多，但中国的只有这一个。我觉得中国公园是展现中国形象的窗口，就想办法和当地政府协商，看能不能重新整修。”王何兴说。

经过多年的努力，加上旅智侨胞的自发筹款，公园成功修缮完毕并于2017年1月正式开放。如今，中国公园已举办过多场中国文化艺术活动，成了智利的中国文化地标。

“新冠肺炎疫情前，我们每年春节都会在智利总统府对面的广场上组织新春大联欢，数百人的舞龙舞狮团队前往圣地亚哥华商集中区拜年，这个活动深受侨胞和当地居民的喜爱。”王何兴说，“如今，希望圣地亚哥的中国公园也能成为一扇中国文化之窗，进一步增进两国人民的友谊。”

牵线搭桥

近年来，前往智利投资的中企越来越多，中智两国合作的范围越来越广。作为湖北省南美工作站的站长，王何兴密切关注中智两国的经贸交流，并积极为“智利周”的诞生牵线搭桥。

“‘智利周’开辟了一条新的贸易之路，为中智两国的交流合作创造了很好的契机。”王何兴说，“中国有技术、有消费市场，智利有优质产品，近年来又不断加强沟通交流，未来具有广阔的合作空间。”

（来源：中新社）

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