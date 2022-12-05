吴冠标 曾福志

自《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施以来，福建省不断加快构建国内国际双循环的重要节点、重要通道，拓展与RCEP成员国在贸易、投资、金融等领域交流合作，为海内外侨商提供了广阔市场和发展机遇。

厦门大学经济学院教授、博士生导师卢盛荣指出，侨商可以抓住区域贸易自由化水平进一步提升的机遇，促进中国与所在国经贸合作，还可发挥自己对中国与所在国的理解和宗亲血缘关系，多方面推动两国之间的人文交流。

作为中国著名侨乡，福建泉州拥有分布在170多个国家和地区的950多万海外乡亲，发展跨境电商优势得天独厚。

连续两年举办海外华裔青年跨境电商“云”培训，参与学员累计逾5000人；连续两年举办RCEP青年侨商创新创业峰会，服务闽籍青年侨商创新创业、觅商机拓市场……通过以“侨”架桥，泉州积极推动RCEP区域境外投资，引导企业优化投资布局，提升跨境资源整合能力，也助力一批又一批青年侨商利用RCEP实现创新创业。

“RCEP让更多青年侨商认识到中国的博大胸怀，推动他们回来交流合作、创新创业。”缅甸福建总商会副会长林雄说。

据统计，今年前三季度，RCEP成员国来泉州投资项目23个，投资总额1137万美元，合同外资906万美元。目前，泉州企业赴RCEP国家投资项目3个，协议投资总额1520万美元，中方协议投资总额1430万美元。

“此次峰会上的政策解读、机遇挑战分析，对我们企业很有帮助。”受邀参加在泉州召开的第二届RCEP青年侨商创新创业峰会论坛，欧中健康联合促进总会执行会长、青年侨商郭卓明收获颇丰。致力于推动中医药“走出去”的郭卓明认为，东南亚国家与金砖国家都具有广阔的医药市场发展前景，RCEP的签署对企业开拓市场、收购耗材提供了很大的便利。

闽企出海（福建）数字科技有限公司董事长林俊锋对RCEP中的电子商务专章感受最深。“我们专注于利用网络新平台，帮助侨青、侨商们通过跨境电商创新创业。RCEP中关于跨境电商行业的内容，让我们更有信心在未来全链条完善跨境电商生态圈。”

依托石狮东南亚采购集散中心，福建省首个面向全球华侨华人的跨境电商贸易服务平台——侨易邦于去年底正式上线。“让华侨华人足不出户就可以在线上采购商品。”据石狮东南亚采购集散中心相关负责人介绍，“中心还在泰国、印尼、菲律宾等5个国家设有12个海外仓。RCEP成员国之间90%以上的货物贸易逐步实现零关税的叠加红利，更进一步降低了企业外贸成本，也极大推动了集散中心的业务开展。”

福建省人民政府侨务办公室主任黄进发表示，希望青年侨商抢抓发展新机遇，深入挖掘福建对接RCEP协定带来的商机，促进福建与RCEP国家和地区的友好交流，推动更多优质项目落地福建。

（来源：中新社）

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