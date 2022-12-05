本报记者 贾平凡

11月25日，“航天放飞中国梦”2022中国航天大会科普展在海南省海口市开展。图为观众在观看嫦娥五号探测器模型。

张俊其摄（人民视觉）

神舟十五号航天员乘组与神舟十四号航天员乘组在太空胜利“会师”；卡塔尔世界杯，“中国制造”的体育场馆设施科技感十足；中国创新者2021年提交的专利申请数量位居全球第一；2021年全球主要产品和服务中，中国企业13个品类高科技产品中的市场份额扩大……最近，中国高科技领域捷报频传，在全球高科技领域存在感不断增强，引发国际社会广泛关注。

创新突破不断涌现

11月29日，神舟十五号载人飞船发射取得圆满成功。11月30日，神舟十五号和神舟十四号实现了交会对接，3名航天员随后从神舟十五号载人飞船进入天和核心舱，成功与神舟十四号航天员乘组“会师”。海外媒体纷纷在第一时间跟进报道发射实况，称赞中国航天事业取得新突破。

英国广播公司报道称，此次任务是中国空间站建造阶段的最后一棒。报道指出，中国是世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。此外，中国在月球和火星上都实现了机器人漫游车着陆。报道援引国际宇航联合会执行主任克里斯汀·费奇廷格的话表示，全球都密切关注中国在航天领域日益提升的实力。

法国《世界报》报道称，中国已跻身世界科学大国行列。中国在太空领域的科技力量最为突出。西班牙《先锋报》报道称，中国是科技强国，并且持续在科技领域取得里程碑式的成就。

卡塔尔世界杯精彩的足球赛事引发全球狂欢，体育设施的高科技含量同样“吸睛”。此次世界杯的主要场馆——卢塞尔体育场就出自“中国制造”的“手笔”。

卡塔尔《半岛报》日前发文称，卢塞尔体育场是卡塔尔世界杯“皇冠上的明珠”。文章特别指出，卢塞尔体育场不久前获得“全球可持续性发展评估系统”五星评级。卢塞尔体育场可持续性特征最突出之处是场馆的屋顶，它由最先进的聚四氟乙烯材料制成，可使体育场免受热风侵袭，防止灰尘进入，并为球场提供足够的光照，同时也为之遮荫。另一可持续性特征体现在体育场内运行的节水系统，相比传统球场可多节水40%。

据《日本经济新闻》报道，日前，日本经济新闻社以2021年全球经济活动中56个重要品类的最终产品、服务、核心零部件和材料为对象，进行“主要产品和服务市场份额调查”，涉及各品类市场份额排名前五的企业。调查结果显示，在电动汽车、智能手机等最终产品以及零部件等28种主要高科技产品中，中国企业扩大市场份额的品类达13个。报道称，在地缘政治风险不断升高的背景下，全球供应链对中国的依赖再次凸显。

多重因素合力促成

全社会研发投入从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.79万亿元，研发投入强度从1.91%增长到2.44%；中国政府2021年的科技创新支出超过1.07万亿元，比2012年增长92.2%；全球创新指数排名中，中国从2012年的第34位上升到2022年的第11位……过去10年间，中国在科技创新领域的巨大投入和显著成效，引发外媒热议。

政府的高度重视和全面投入，是中国高科技不断取得创新成果的重要原因。

阿根廷“亚洲报道”网站指出，过去10年，中国政府和产业界都格外注重创新发展，以科技创新作为可持续增长的引擎。在向创新驱动发展转变的背景下，中国产业升级取得重大进展，从以轻工业为主的出口导向型产业向资本密集型、自主创新型产业转变。这种转变启动了新的增长引擎。

彭博新闻社网站刊文称，中国为推动工业技术和制造业发展提供了大量资金。今年前10个月，高科技制造业的投资增长了23%以上，远高于对其他行业的投入。在电气和电信设备等领域，投资增长了近30%。总体的研发投入也在增加。

11月21日，世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标》报告显示，2021年全球专利、商标和外观设计的知识产权申请量均创历史新高。其中，中国提交的专利申请数量最多，接近全球专利申请量的一半。

俄罗斯卫星通讯社报道称，在研发工作和人才培养上的高额投资、战略规划制定、国家层面的关切以及巨大的国内市场，这些都是中国在科技道路上取得成功的原因。

科技创新，关键在人才。肯尼亚《星报》网站报道称，如今，中国拥有世界上最庞大的科技人才库。中国高等院校为重大国家战略服务的能力继续增强。他们获得了中国超过六成的科学和技术奖。此外，他们还承担了中国60%以上的国家基础研究任务、80%以上的国家自然科学基金项目。

《华尔街日报》发布数据称，在世界顶尖研究型大学排名中，中国大学的研究成果和数量正以“前所未有”的速度飙升。《科学计量学》杂志研究发现，中国在领先世界“高影响力”研究科研产出方面独占鳌头。报道称，中国科研水平的提升是国内高强度科研投入的结果。

成果不断惠及世界

在高科技创新领域，中国坚持扩大开放，形成了全方位、多层次、广领域的国际科技合作新格局。目前，中国与161个国家和地区建立了科技合作关系，签署了115项政府间科技合作协议，参加200余个国际组织和多边机制。中国科技创新成果正不断惠及世界。

肯尼亚《人民报》援引专家评论表示，“中国以科技创新推动高质量发展”，同时坚持扩大开放，积极参与全球经济治理，成为全球经济复苏的主要推动力。

葡萄牙《公众》日报网站近日刊文称，中国是绿色经济最发达的国家之一，在世界范围内具有压倒性的影响力。正如哈佛大学学者格雷厄姆·艾利森所说：“事实是，中国是各种绿色科技的世界领先制造国和出口国。它是全球领先的电动汽车供应国，市场份额为40%；其在风力涡轮机市场中的份额为40%；在绿色氢能市场中的份额为35%。中国还供应着全球约80%的太阳能电池板。”

西班牙《理性报》刊文称，近年来，西中两国科技合作不断推进，尤其是在可再生能源领域合作密切，为双方企业带来了新的发展机遇。得益于中国雄心勃勃的清洁能源发展目标和不断加快的对外开放步伐，包括西班牙企业在内的各国新能源企业从中觅得新机，合作前景广阔。文章指出，中国高度重视科技进步与发展，积极扩大与世界各国高技术企业的合作，各国企业通过经验交流和互补合作，实现了互利共赢。

芬兰《赫尔辛基时报》报道称，中国航天事业快速发展，并在许多方面助力了其他发展中国家的太空探索。

菲律宾《马尼拉时报》报道称，中国具备强大的工业产能和超凡的科技实力，是菲律宾加速经济发展道路上重要的合作伙伴。

摩洛哥《挑战者周刊》报道称，未来，非中科技务实合作将继续不断发展，更好地满足地区人民的需求。“中国在高新技术研发方面积累了丰富的技术、人才和资金实力，将为科技领域的南南合作创造更多机遇。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)