本报记者 岳林炜

近日，日本国会通过2022年度第二次补充预算案，专门列出部分预算用于支持商家引进无现金支付系统。

日本经济产业省公布的数据显示，日本无现金支付比率从2015年的18%增至2021年的32.5%。日本电通公司分析称，疫情防控期间，无现金支付方便、快捷、安全的优势愈加凸显。由于非接触式支付终端日益普及和民众使用意向增强，日本无现金支付比例将进一步增加。

当前，越来越多日本民众选择网购，即使在门店购物也倾向于选择无现金支付。记者发现，最近一两年，东京更多的超市、洗衣店、邮局等开始支持手机扫码支付。在许多便利店内，“本店可通过扫描二维码进行无现金支付”的标识十分醒目。东京一家支付服务公司进行的调查显示，受访人中经常使用无现金支付的比例从2019年的48%增加到2022年的61%。

日本多地采取措施推动无现金支付。9月，和歌山县正式在纪伊半岛投入“KiiPass”系统。据纪伊半岛海外游客促进协会介绍，有了该系统，游客通过智能手机即可对纪伊半岛内的景点、交通、旅游设施、活动门票等进行预约、支付和检票等，实现多环节的无纸化和无现金化。这一服务将在便利游客的同时，促进该地区旅游业数字化转型。此外，茨城县筑波市、富山县富山市等地方政府推广无现金支付“积分返点”活动，鼓励当地零售商采用无现金支付方式，为消费者提供便利。

不断增加的无现金支付需求正在改变日本各类店铺的经营方式。位于东京世田谷区的一家综合休闲文化设施从今年初开业就实现无现金运营。该设施以日本日益增加的远程办公、居家办公群体为主要客户，配置咖啡馆、休息室、小型电影院、共享办公室等多样化的经营业态。客人的餐饮、观影以及租用休息区等多种消费，从下单到支付均能在智能手机上完成。

日本厚生劳动省日前发布新条例，从2023年4月起，允许企业直接通过手机支付软件向员工发放工资。

“多个行业加快数字化转型，不使用现金的场景会越来越多。无现金支付是打造便利生活的必要工具之一。”日本无现金推进协议会事务局局长福田好郎表示，产学官应进一步加强协作以促进无现金支付加速发展。

（本报东京12月4日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 16 版）

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