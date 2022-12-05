新华社柏林12月3日电 （记者杜哲宇）德国波恩大学近日发布新闻公报说，该校研究人员开发出一种能够低成本、全天候监测河流水位的方法。相关成果已发表在美国期刊《水资源研究》上。

研究人员介绍，传统监测河流水位的方式很多，但无论是简易的标尺还是先进的雷达，都存在一些问题，如易损坏、无法持续监测、难以远程读数、过于昂贵等。他们新开发的监测设备不仅成本低、可靠耐用，还能通过移动通信持续将水位情况传送至有关部门，用于干旱和洪水预警。该设备已在莱茵河下游的韦瑟尔地区投用两年。

这种监测设备核心是低成本的全球导航卫星系统（GNSS）接收器，能够利用卫星信号测量GNSS天线与水面的距离。GNSS天线与微型计算机相连，后者可根据原始数据计算水位，并通过移动网络传输数据。该设备可安装在桥梁、建筑物、树木、栅栏等物体上，全天候测量河流水位，平均误差在1.5厘米左右。

研究人员说，这种测量方法的精度虽不及基于雷达的传感器，但已能达到预期目的，且设备价格不足150美元，比先进的同类产品便宜很多。他们编写的软件是开源的，可供感兴趣者免费使用。不过，这种方法也有缺点，目前只适用于宽度至少40米的河流。研究人员计划进一步优化代码，希望将来在较窄的河流也能获得准确的测量结果。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 16 版）

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