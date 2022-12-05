本报记者 彭 敏

不久前，美国《国家地理》杂志发布2023年全球最佳旅游目的地榜单，墨西哥因在促进生态旅游和可持续发展方面取得的成绩脱颖而出。墨西哥全生态旅游公司营销经理莫妮卡·奥利瓦雷斯表示，墨西哥在生态旅游方面拥有得天独厚的优势，发展生态旅游成为旅游业复苏和发展的关键。

墨西哥气候复杂多样，北部属于亚热带气候，南部属于热带气候，孕育了独特的生态系统和丰富的生物多样性。墨西哥拥有约20万个物种，全球10%—12%的物种都能在该国找到。墨西哥还有众多动植物保护区、国家公园、自然遗迹等，受到积极保护。

墨西哥许多地区利用独特的生态景观或产业优势，吸引众多游客前往。

克雷塔罗州的塞拉戈达生物圈保护区是生态旅游的热点地区之一。每年11月，成群的黑脉金斑蝶来到这里的森林过冬，许多游客专门前来观赏。这里有专业的蝴蝶导游，带领游客在森林中徒步观赏蝴蝶。克雷塔罗州旅游局为此出台了扶持政策，努力将该地区打造为顶级户外旅游目的地。塞拉戈达生态游公司与当地土地所有者合作，根据不同生态系统的特点建造生态旅馆、餐馆等，打造完善的生态旅游网络。

阿瓜斯卡连特斯州有超过1100公顷的葡萄园和完善的葡萄酒生产设施，推出了葡萄酒之旅线路，由16个旅游点组成。游客可以参观酒窖、品尝葡萄酒，游览奶酪工厂、斗牛庄园、马术中心、博物馆等乡村景点。

随着雨季到来，各种各样的蘑菇在森林中旺盛生长，吸引不少植物爱好者。据了解，包括蘑菇生产、采摘等在内的相关产业每年为墨西哥经济创造的价值超过2.5亿美元，提供了2.5万多个就业岗位。近期，名为“森林觉醒”的蘑菇生态游在墨西哥大受欢迎。这是一种沉浸在蓝天白云、湖光山色和茂盛植被之间的徒步体验，游客可跟随经验丰富的向导，漫步森林、寻找蘑菇，了解野生蘑菇的名称、品种、毒性、用途、烹饪方法等信息。瓦哈卡州北部高地、海拔3000多米的瓜利莫罗亚斯还会举办蘑菇节，深受青睐。

当地媒体称，大力发展生态旅游具有重要意义。在一些森林、山区的贫困乡村，开展生态旅游可以为当地社区创造大量就业机会，带来可观的经济收益，并有效防止乱砍滥伐等活动。

（本报墨西哥城12月4日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 16 版）

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