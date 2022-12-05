本报记者 王传宝

阿尔及利亚一站式投资服务中心近日在首都阿尔及尔正式启动。阿尔及利亚政府表示，该服务中心的建立将为国内外投资者提供更多便利，为经济发展增添动力。

为改善营商环境、加大力度吸引国内外投资，阿尔及利亚政府出台了一系列政策。今年7月，阿尔及利亚新投资法正式生效，内容之一就是建立一站式投资服务中心。根据新投资法，政府还将建立相关的体制框架，强化投资领域内部门间相互协调，提高服务水平。

据报道，一站式投资服务中心隶属于阿尔及利亚投资促进局，主要负责重大项目和外国投资的国家级一站式服务，并提供地方级一站式服务。该中心直接发布启动投资项目所需的文件，并监督投资者获得投资用地的程序以及是否履行承诺。该中心还得到多项授权，可以批准投资项目、提供与实施投资项目有关的行政服务、帮助投资者解决遇到的困难等。当地从事电子和制药行业的投资者阿卜杜勒哈克告诉记者，该中心建立后，相关文件的处理时间从原来的数月缩短至一个月，大大提高了投资项目运作效率。

阿尔及利亚商业联合会主席萨米·阿格利表示，得益于政府持续出台投资新措施，阿尔及利亚将成为一个“更加友好和开放的经济体”。阿尔及利亚工业部部长艾哈迈德·扎戈达尔认为，新举措将吸引更多投资，促进投资流向更具潜力的发展领域，推动阿尔及利亚经济发展。

（本报阿尔及尔12月4日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 16 版）

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