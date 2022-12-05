本报记者 谢亚宏 毕梦瀛 许海林

随着经济社会发展对劳动力需求日益多样化，不少国家重视发展各种形式的职业教育，提升劳动者职业技能，建立起特色鲜明的职业教育体系。专家表示，加快推进职业教育发展，有助于培养更多高级技术工人，促进更充分的就业和创业，实现更加持久、包容和可持续的经济增长。

意大利——

创新校企合作

提升职业技能

意大利北部的艾米利亚—罗马涅大区是该国汽车制造业中心之一。在车间里，近50名学生正专心致志听一线工人对汽车和摩托车各种零部件的介绍，并体验制造工艺流程。这是由艾米利亚—罗马涅大区政府与当地学校、企业等共同发起的“意大利双元教育系统”项目中的一幕。

该项目2014年启动，来自技术学校的学生可在两年时间内选择两家公司实习，不仅能接受技能培训，还能获得政府划拨的每月450欧元津贴。参与项目运营的艾米利亚—罗马涅大区议会议员文森佐·科拉表示，项目响应了面对数字化转型等所需的培训需求，帮助完善职业技能，为年轻人进入就业市场做好准备。

意大利手工制造业较为发达，以学徒制为代表的职业教育历史悠久。意大利企业可以直接招收年轻人，开展特定课程培训，达到专业水平后直接在企业工作，这类群体被称为“职业学徒”。意大利法律规定，企业必须与学徒签订雇佣合同，学徒期结束后，在双方无异议的情况下将转为长期工作，学徒待遇参照企业正式工人待遇。学徒制日益成为促进年轻人获得职业资格与证书、进入劳动力市场的重要方式，目前意大利有近40万名年轻人以职业学徒方式在企业攻读。

对大部分初中毕业的学生来说，可以选择进入普通高中或技术职业高中就读。后者学制为三到五年，负责教授学生手工业、服务业或科技工作所需的专业技能，其中五年制教育的最后两年将主要在企业实习。意大利法律规定，高中生获取毕业证书的条件之一是在企业进行一段时间的实习，其中职业院校的实习时长需要达到400小时。另外，技术职业高中的学生毕业后除了直接就业，也可进入大学或高等技术教育和培训项目中继续学习。

为了促进学生技能与企业需求对接，意大利教育部还建立了“学业—工作转换”线上平台，企业可在网上发布实习项目，教育部门在审批项目的同时，与学校合作对学生进行相关培训。创新校企合作模式，为培养更多职业人才打下了良好基础。

巴西——

丰富专业课程

对接企业需求

巴西国家教育研究院的最新数据显示，2021年巴西有超过190万名学生参加了中等职业技术教育，即在高中阶段，有近20%的学生选择职业技术教育课程，绝大多数学生还同时选修了普通教育课程。其中，环境与健康、工商管理、信息通信和自然资源等专业课程广受欢迎。

近年来，巴西政府重视年轻群体的职业技术教育与培训，职业技术教育入学人数不断增长。日前，巴西利亚联邦区开放了4000个中高等职业技术教育注册名额，有线上、线下两种授课模式。巴西利亚联邦区职业技术教育负责人邦芬表示，学生对职业技术教育的需求很高，为此教育部门将提供课程的学校从11个增加到18个，并开设更多样化的课程。教育部门还规定，每门课程20%的报名名额将优先保留给残疾人等弱势群体，以保障其接受职业技术教育的权利，为他们更好融入社会做准备。

圣保罗州政府推出的“2021—2022职业教育发展纲要”，将职业教育和技能培训视为实现经济包容性增长的有效途径。圣保罗州政府社会服务及一体化发展委员会委员帕森德表示：“职业技术培训是一项有力促进巴西青年就业的措施。年轻人在接受职业培训以后，可以找到薪水更高的工作，还能拥有不错的职业前景。”

巴西多个政府部门和行业机构都为职业教育发展提供支持。今年6月，巴西教育部推出了一款名为“我是科技”的免费应用程序，可以根据学生的兴趣、特长、工作偏好等提供专业课程建议，还可以根据用户的地理位置与距离等提供合适的授课机构、课程信息等。巴西国家工业技能培训服务中心是政府和工业界合作、专门培训技术工人的教育机构。中心以极其优惠的方式，向社会提供有针对性、有实用价值的培训课程。此外，在商贸、农业等领域，都有职业教育服务机构。巴西全国工业联合会、汽车制造商协会、电器电子工业协会和瓦加斯基金会等行业协会和基金会，还为职业教育发展提供技术和资金保障。

“数字时代的就业市场需求越发多元，就业门槛也在提升，未来职业技能培养将更加关注新技术培训。”巴西国家工业技能培训服务中心相关负责人莫尔加多表示，职业教育的公共政策也将继续调整，努力与生产部门的需求保持一致，为市场提供更符合需求的专业人员。

西班牙——

完善培训体系

积极促进就业

今年22岁的帕洛米诺日前在西班牙马德里一所职业教育学校完成了两年的计算机网络信息系统管理课程，随后应聘入职亚马逊公司。帕洛米诺表示，职业教育学校提供的专业课程很实用，他学到了贴近工作需求的职业技能，顺利实现了就业。

相关数据显示，近10年来，西班牙选择接受职业教育的学生人数增加了68%，总人数超过110万。包括远程教学、实践教学在内的多样化授课形式提升了学生的积极性。有调查报告显示，西班牙74%的大学生看好职业教育对个人发展前景的积极影响，认为职业教育是年轻人开始职业生涯的不错选择。

西班牙教育与职业培训部负责职业教育的秘书长克拉拉·桑兹表示，目前西班牙就业市场上需求量较大的仍是职业技术工人，接受过职业教育的求职者就业率更高。根据西班牙“职业培训观察”网站公布的数据，2021年西班牙毕业于职业教育学校的就业人数约占总就业人数的24%，比2016年高两个百分点以上。西班牙《世界报》报道说，当前西班牙就业市场上约41.3%的工作岗位更适合接受过职业教育的求职者。

西班牙政府将加强职业教育视为支持国家经济和社会发展的有力杠杆。在“2022年，新职业教育之年”的目标下，政府已拨款约23亿欧元用于推动职业教育发展。同时，综合职业教育与培训体系发展改革法案于今年3月通过，目的是进一步完善职业教育与技能培训，使教育内容更加贴近工作需求。

根据新法案，学生除了在培训中心上课，还有很大一部分课程需要在行业企业内完成，以便更近距离地接触前沿信息和技术，适应未来的工作环境。技能培训也细分为从“简单培训”到“专业培训”五个资格等级，方便学生根据自身情况选择专业课程，也有利于用人单位更好掌握求职者的技能水平。

西班牙一所职业教育学校相关负责人表示，学校和企业更深度的互动，有助于职业教育和培训内容更加贴近企业实际需求，帮助企业找到各类人才，进而有力促进就业。

（本报罗马、里约热内卢、马德里电）

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)