人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

中莫能源合作收获重要成果

本报记者  邹  松
2022年12月05日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，在莫桑比克德尔加杜角省东部海域，一艘近300米长的液化天然气储运船在3艘牵引艇的伴随下，缓缓驶向对接目标——全球首艘超深水浮式液化天然气船。绳索放下，两船接口对准，锁定，零下162摄氏度的液化天然气开始从液化天然气船向储运船输送。

　　这是非洲东部海上外销的首船液化天然气，莫桑比克由此正式进入液化天然气出口国行列。

　　位于莫桑比克4区块的科拉尔浮式液化天然气项目（以下简称“科拉尔项目”），集成了当今世界前沿的深海液化天然气技术，以“水下生产系统”加“浮式液化天然气船”模式，打造出非洲第一大、世界第二大浮式液化天然气生产及储运平台，项目设计年产能超过330万吨。

　　“对莫桑比克油气产业来说，这具有里程碑意义。”莫桑比克总统纽西在当天的电视讲话中这样说。近10年来，东非海域发现多个大型油气田，其中就包括科拉尔项目所在的鲁伍马盆地。让藏在深海的“聚宝盆”产生经济效益，是莫桑比克的迫切需求。

　　中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油”）2013年开始参与莫桑比克海上天然气勘探、开发和生产。自2017年起，意大利、中国、美国、莫桑比克、葡萄牙和韩国公司共同建设和运营科拉尔项目，其中中国石油持有20%权益。项目实施过程中，中国石油首次组建深海液化天然气技术支持队伍，提出了项目中长期稳产条件下高效开发策略，得到了合作伙伴的高度认可。

　　中国石油董事长戴厚良表示，作为中国石油海外单体投资最大项目，科拉尔项目是中莫能源合作的重要成果，将有力带动莫桑比克经济社会可持续发展，对推进高质量共建“一带一路”具有重要意义。

　　据中国石油莫桑比克公司介绍，科拉尔项目预计在25年内可为莫政府平均每年带来4亿美元以上财政收入，占该国2020年财政收入的10%以上。莫桑比克石油局局长班加拉内指出，科拉尔项目的成功对该国经济发展十分重要，莫桑比克成功跻身液化天然气出口国，与包括中国石油在内的合作伙伴的努力密不可分。美国埃克森美孚莫桑比克公司资产部经理保罗表示：“莫桑比克走上了全球能源舞台，正在深度参与全球能源开发。包括中国石油在内的各个合作伙伴帮助莫桑比克实现了这一目标。”

　　中国石油莫桑比克公司总经理郑剑华说，科拉尔项目是全球唯一一个按期投产的浮式液化天然气项目。设计和建设这一项目浮动式生产单元的过程中，工程团队尽可能地减小了对海洋生态的影响，这为今后进一步推动中非能源合作积累了宝贵经验。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月05日 02 版）
(责编：白宇、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部