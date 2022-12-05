本报记者 邹 松

近日，在莫桑比克德尔加杜角省东部海域，一艘近300米长的液化天然气储运船在3艘牵引艇的伴随下，缓缓驶向对接目标——全球首艘超深水浮式液化天然气船。绳索放下，两船接口对准，锁定，零下162摄氏度的液化天然气开始从液化天然气船向储运船输送。

这是非洲东部海上外销的首船液化天然气，莫桑比克由此正式进入液化天然气出口国行列。

位于莫桑比克4区块的科拉尔浮式液化天然气项目（以下简称“科拉尔项目”），集成了当今世界前沿的深海液化天然气技术，以“水下生产系统”加“浮式液化天然气船”模式，打造出非洲第一大、世界第二大浮式液化天然气生产及储运平台，项目设计年产能超过330万吨。

“对莫桑比克油气产业来说，这具有里程碑意义。”莫桑比克总统纽西在当天的电视讲话中这样说。近10年来，东非海域发现多个大型油气田，其中就包括科拉尔项目所在的鲁伍马盆地。让藏在深海的“聚宝盆”产生经济效益，是莫桑比克的迫切需求。

中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油”）2013年开始参与莫桑比克海上天然气勘探、开发和生产。自2017年起，意大利、中国、美国、莫桑比克、葡萄牙和韩国公司共同建设和运营科拉尔项目，其中中国石油持有20%权益。项目实施过程中，中国石油首次组建深海液化天然气技术支持队伍，提出了项目中长期稳产条件下高效开发策略，得到了合作伙伴的高度认可。

中国石油董事长戴厚良表示，作为中国石油海外单体投资最大项目，科拉尔项目是中莫能源合作的重要成果，将有力带动莫桑比克经济社会可持续发展，对推进高质量共建“一带一路”具有重要意义。

据中国石油莫桑比克公司介绍，科拉尔项目预计在25年内可为莫政府平均每年带来4亿美元以上财政收入，占该国2020年财政收入的10%以上。莫桑比克石油局局长班加拉内指出，科拉尔项目的成功对该国经济发展十分重要，莫桑比克成功跻身液化天然气出口国，与包括中国石油在内的合作伙伴的努力密不可分。美国埃克森美孚莫桑比克公司资产部经理保罗表示：“莫桑比克走上了全球能源舞台，正在深度参与全球能源开发。包括中国石油在内的各个合作伙伴帮助莫桑比克实现了这一目标。”

中国石油莫桑比克公司总经理郑剑华说，科拉尔项目是全球唯一一个按期投产的浮式液化天然气项目。设计和建设这一项目浮动式生产单元的过程中，工程团队尽可能地减小了对海洋生态的影响，这为今后进一步推动中非能源合作积累了宝贵经验。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 02 版）

(责编：白宇、岳弘彬)