阿尔贝托·隆巴尔多

经过不懈努力，中国找到了一条符合中国国情、顺应时代潮流、得到人民群众拥护支持的正确道路。这不仅是属于中国的成功，也对其他国家探索符合国情的发展道路具有重要启示意义

作为一名马克思主义理论研究者，我深知，任何一个国家都无法从书本中找到发展社会主义的现成答案。中国共产党始终坚持马克思主义的指导地位，并与时俱进丰富和发展马克思主义。经过不懈努力，中国找到了一条符合中国国情、顺应时代潮流、得到人民群众拥护支持的正确道路。这不仅是属于中国的成功，也对其他国家探索符合国情的发展道路具有重要启示意义。

我与中国同志们保持着友好交流，经常聆听他们有关中国社会主义建设最新成就的介绍。让我印象深刻的是，中国共产党十分重视脱贫攻坚、反腐倡廉等工作，并且丝毫不回避发展中出现的问题。通过交流，我深切感受到，中国共产党一直保持着奋斗精神，始终坚持群众路线，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。

社会主义制度的优越性在中国不断彰显。在中国共产党的领导下，中国在经济建设、民生保障、科技创新等许多领域都取得了巨大成就。中国人民衷心拥护中国共产党。全球知名公关咨询公司爱德曼发布的报告显示，2021年中国民众对政府信任度高达91%，同比上升9个百分点，蝉联全球第一。在国家综合信任指数方面，中国高达83%，同比增长11个百分点，位列全球首位。

中国不断以自身新发展为世界提供新机遇。中国秉持共商共建共享原则推动共建“一带一路”，有助于共建国家走上共同发展繁荣之路。意大利和中国都是文明古国，互为全面战略伙伴，拥有广泛共同利益和深厚合作基础。两国深化经贸、人文等领域交流合作，将给两国人民带来更多福祉。

中共二十大报告描绘了中国未来发展蓝图，提出中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。国际社会期待中国为应对当今世界面临的挑战发挥更大作用。我们希望进一步深化同中国共产党的交流合作，为促进两国关系发展发挥更大作用。

（作者为共产党（意大利）政治局委员、意大利巴勒莫大学统计学教授）

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 02 版）

(责编：白宇、岳弘彬)