新华社北京12月4日电 综合新华社驻外记者报道：江泽民同志逝世后，海外华侨华人和友好人士连日来表示深切哀悼。

巴基斯坦华侨华人协会会长喇杰廉说，得知江泽民主席逝世的消息，在巴华侨华人非常悲痛。江泽民主席为建设中国特色社会主义、推动改革开放作出了不可磨灭的贡献。在巴华侨华人将化悲痛为力量，做好自己在海外的事业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋发努力。

越南中国商会胡志明市分会会长赵骞表示，江泽民主席是伟大的政治家、军事家、外交家，是中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者。我们将化悲痛为力量，为新时代中越全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶贡献一份力量。

土耳其中国和平统一促进会会长陈伟表示，江泽民主席是中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，为推进中国改革开放事业作出巨大贡献。在土华侨华人得知江泽民主席逝世消息，心情十分悲痛。我们深切缅怀江泽民主席不可磨灭的丰功伟绩，将继续为全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

英国华侨华人社团新华联谊会会长杨汉新表示，得知江泽民主席逝世的消息，不禁回想起他在任期间中国发生的巨大变化，感慨万千。他说，江泽民主席1995年在联合国成立50周年特别纪念会议上发表了《让我们共同缔造一个更美好的世界》重要讲话呼吁各国政治家不辜负世界人民的期望，共同缔造一个更美好的世界。这番讲话产生了深远影响。

荷兰旅荷华侨总会会长胡伟国说，江泽民主席是中国共产党第三代中央领导集体的核心，“三个代表”重要思想的主要创立者，对中国特色社会主义建设事业贡献巨大。荷兰华侨华人将化悲痛为力量，继续为祖国繁荣昌盛贡献力量。

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，惊悉江泽民主席逝世，不胜悲痛。江泽民主席为中国的发展壮大、人民的幸福安康奉献了毕生精力。他是“三个代表”重要思想的主要创立者，为建设中国特色社会主义伟大事业作出巨大贡献。

津巴布韦前驻华大使穆茨万格瓦发表声明说，我对江泽民主席的逝世表示深切哀悼。江泽民主席为津中关系发展作出重大贡献，他是津巴布韦人民的朋友。

缅甸国际合作部部长哥哥莱表示，江泽民先生担任中国国家主席期间，带领中国持续发展，他的逝世对中国是巨大损失。

泰国副总理兼外长敦曾担任泰国驻中国大使，并于2001年向江泽民主席递交国书。敦对江泽民主席的逝世表示深切哀悼。他说，江泽民主席在促进中国经济发展以及提高中国在国际社会的地位方面所作的贡献将被永远铭记。泰国人民感谢他在加强泰中关系方面发挥的积极作用。

印度全印前进同盟中央委员会书记德瓦拉詹对江泽民主席的逝世表示深切哀悼，高度评价江泽民主席为中国经济发展和把中国建设成为一个繁荣国家所作出的贡献。

曾经多次采访世界各国政要和知名人士的塔斯社第一副社长古斯曼回忆起2001年江泽民主席访俄期间接受他采访的难忘经历。他说，采访中，江泽民主席对中国哲学的阐述，以及关于诗歌的讨论，都给人留下深刻印象，“他将被永远铭记”。

俄中友好协会副主席、俄罗斯亚太地区研究中心主任、知名汉学家和友华人士谢尔盖·萨纳科耶夫表示，江泽民先生对俄中两国合作发展作出了巨大贡献。他与俄方领导人一起推动俄中合作的相关工作，为俄中两国良好关系发展奠定了坚实基础。

白俄罗斯共产党中央委员会第一书记索科尔表示，白俄罗斯共产党中央委员会谨对江泽民同志逝世表示沉痛哀悼，对江泽民同志的美好回忆将永远留在全世界共产党人心中。

白俄罗斯共产党中央委员会第二书记、白中央选举委员会主席、白前教育部长卡尔片科表示，惊悉江泽民同志逝世，极为悲痛。江泽民同志为发展白中两国兄弟般的关系作出了巨大贡献。“我谨代表白俄罗斯共和国中央选举委员会并以我个人名义，向中国共产党中央委员会、中国人民、逝者亲友致以慰问，对江泽民同志毕生为之奋斗的建设伟大中国、增进中国人民福祉的事业表示坚定支持。”

长期关注中国和拉美国家关系的英国专家卡洛斯·马丁内斯对江泽民主席大力发展中国与其他社会主义国家的团结、友谊表示赞赏。他回忆说，1993年，江泽民先生在古巴处于革命胜利后最困难时期之时访问古巴，此举为发展两国持续至今的友好关系作出了重大贡献。

中国改革友谊奖章获得者、法国梅里埃基金会主席阿兰·梅里埃说：“我谨就江泽民主席逝世向中国人民致以慰问。我一直记得，1986年，我担任罗讷—阿尔卑斯大区议会第一副主席时，当时的大区议会主席贝罗迪耶先生和时任上海市市长江泽民先生签署了具有代表性的合作伙伴协议，这一协议至今有效。”

巴西共产党主席卢西亚娜·桑托斯表示，作为中国共产党第三代中央领导集体的核心，江泽民同志为发展中国特色社会主义事业作出巨大贡献，是“三个代表”重要思想的主要创立者，巴西共产党对江泽民同志的逝世表示哀悼。

伊拉克库尔德斯坦共产党总书记卡瓦·马哈茂德说，江泽民同志是中国共产党和国家杰出领导人，坚定不移实施改革开放政策，坚持独立自主的和平外交政策，为维护地区和世界和平稳定作出巨大贡献。“我对江泽民同志逝世表示深切哀悼”。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 01 版）

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