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土耳其对伊拉克和叙利亚库尔德武装发动空袭

2022年11月21日09:01 | 来源：新华网
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新华社安卡拉11月20日电（记者熊思浩）土耳其国防部长阿卡尔20日发表声明说，土耳其军队当天凌晨对伊拉克和叙利亚北部两支库尔德武装发动了代号为“爪剑”的空袭行动。

声明说，土耳其战机分别空袭了库尔德工人党和叙利亚库尔德武装“人民保护部队”设在伊拉克和叙利亚北部的基地，摧毁了基地内的掩蔽所、地堡、洞穴、地道、仓库、指挥部等目标。声明指认上述基地被用来对土耳其发动袭击，并表示土军的行动将继续推进。

土耳其国防部当天在社交媒体上公布了空袭行动的画面。

分析人士认为，此次空袭行动是对本月13日发生在土耳其最大城市伊斯坦布尔独立大街爆炸事件的回应。

伊斯坦布尔市中心塔克西姆广场边的独立大街13日下午发生爆炸，造成6人死亡、81人受伤。迄今尚无任何组织声称对爆炸案负责。土内政部长索伊卢14日表示，爆炸袭击的指令可能来自被土耳其政府列为恐怖组织的库尔德工人党以及叙利亚库尔德武装“人民保护部队”，土耳其将针对袭击采取行动。

库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。土耳其多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德工人党目标。“人民保护部队”自叙利亚内战爆发后活跃在库尔德人聚居的叙利亚北部地区，目前控制着叙北部大片土地。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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