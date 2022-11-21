海外网11月20日电 据美国消费者新闻与商业频道11月18日报道，美国儿童医院协会和美国儿科学会的医生近日要求拜登政府宣布进入紧急状态，以应对当前美国呼吸道合胞病毒和流感感染病例激增的情况。

儿童医院协会和美国儿科学会本星期在一封信中警告，美国当前的呼吸道合胞病毒传播情况已达到“空前水平”，再加上流感病毒的传播，导致儿童住院人数激增，一些医院已被推向崩溃的边缘。儿童医院协会首席执行官和美国儿科学会首席执行官在信中说：“我们需要应急资金支持和一定的灵活性，就像应对新冠病例激增时提供的那样。”

根据美国疾病控制与预防中心的数据，美国当前6个月及以下的婴儿因呼吸道合胞病毒住院的比例是2018年同期的7倍多。因流感而住院的人数也达到了十年来的最高水平，儿童和老年人面临的风险最大。美国卫生与公众服务部的数据显示，随着呼吸道病毒感染病例激增，全美超过四分之三的儿科医院床位已被占用，17个州报告超过80%的床位是满的。（海外网 张霓）

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