本报记者 李嘉宝

近年来，江西省萍乡市莲花县践行生态优先、绿色发展理念，持续推进产业和能源结构调整，通过利用荒山坡地，大力发展光伏发电产业。图为日前莲花县良坊镇西潭坳光伏发电基地一瞥。

李桂东摄（人民图片）

近日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）在埃及沙姆沙伊赫闭幕。大会期间，中方代表团表示，中国政府高度重视应对气候变化工作，愿与国际社会一道推动全球气候治理。应对气候变化的中国行动、中国主张和中国贡献，受到国际社会的普遍赞誉。

“处于全球领先地位”

近日，在与出席COP27的中国代表团举行会谈时，《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔对中国始终积极应对气候变化的坚定立场、将气候承诺化为实际行动的精神表示高度赞赏。

联合国前副秘书长、环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆在COP27中国角举行的“生态文明与美丽中国实践”边会上，对中国应对气候变化的实际行动给予高度评价。他说，中国坚决打赢污染防治攻坚战，同时也积极应对气候变化，使山河重新恢复了昔日的美丽。中国在绿色实践方面已经处于领先地位，正在更好地保护自然环境。

美国外交学者网站称，在COP27大会会场，中国对气候变化问题不玩“权力政治”，而是“行动胜于雄辩”，并加强了其自《巴黎协定》以来对国际气候议程的一贯承诺。

德国“美丽地球”组织网站日前刊文称，中国誓言要实现碳达峰，削减人均碳排放量。10月份发布的官方数据显示，中国走上了实现这些目标的正轨。2021年，中国的煤炭消费占比下降至56.0%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年降低3.8%，完成造林360万公顷。

“中国持续加大力度，应对气候变化。”国际环保组织“自然资源保护协会”网站近日列举了一组数据：2021年，中国碳排放强度相较2005年下降了50.8%；非化石能源消费比重已经增至16.6%，中国在清洁能源投资上持续领先全球。2020年，中国森林蓄积量已超过175亿立方米，到2025年将达到190亿立方米。

“应对气候变化，中国的行动已经超过了承诺。”美国《华尔街日报》称，在电动汽车销售和可再生能源装机规模方面，中国处于全球领先地位。

“开展了广泛的环保工作”

在COP27召开之际，中国应对气候变化的相关政策引发外媒热议。

“中国开展了广泛的环保工作。”美国外交学者网站的报道称，在中国领导人的重要公开讲话、中国的立法和五年规划等核心政策框架中，环境问题一直是一大重心。中国政府还投入资金教育民众，不仅要了解应对气候变化的必要性，还要认识到他们可以作为个体提供帮助。

美国《科学日报》网站日前发表题为《中国城市引领减排之路》的报道称，一项新研究发现，中国38座城市在至少5年时间里保持经济和人口增长的同时，仍然削减了温室气体二氧化碳的排放——这些城市被定义为“主动达峰”城市，主要是通过提高能源利用效率、优化能源结构实现了减排。

法国《十字架报》网站关注到，中共二十大报告谈到了中国在环境保护上的成果，并承诺将继续执行应对气候变化的政策。该报道指出，过去10年里，中国狠抓生态环境问题，并取得了成功。

彭博社援引英国伦敦大学国王学院中国研究院教授克里·布朗的话说，10年来，中国出台了新法规，针对工厂制定了极其严格的标准，并对大城市中的汽车和煤炭使用进行限制。这些做法取得了成效。2013年至2020年，中国的颗粒物污染减少了40%。与此同时，中国企业生产的太阳能电池板、电动汽车电池等销往全世界。

今年，中国政府发布《国家适应气候变化战略2035》，对当前至2035年适应气候变化工作作出统筹谋划部署。联合国秘书长气候行动特别顾问赛尔温·波特说，这对中国和全世界都非常关键，是向着构建国际合作与团结以有效应对气候危机迈出的积极一步。

路透社近日关注到，中国承诺为解决气候和环境问题提供高科技支持。报道指出，中国政府发布了一份新的行动计划，即《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。中国将寻求通过高科技方案解决其面临的复杂环境挑战，并以大数据、生物技术和人工智能等领域的创新，来应对污染、栖息地丧失和气候变化等问题。

“应对全球变暖的关键角色”

作为最大的发展中国家，中国采取切实行动应对气候变化，已经成为全球气候治理进程的重要参与者、贡献者和引领者。

彭博社报道认为，中共二十大报道承诺，中国将积极参与应对气候变化全球治理。在国际层面，中国已经成为应对全球变暖的关键角色。

亚洲开发银行气候特使沃伦·埃文斯表示，中国在减缓和适应气候变化两方面的工作都取得显著成果。雨林国家联合会执行主任凯文·康拉德认为，“中国在新能源领域的投资和发展是一个好榜样，向世界展示了希望。”埃及环境部长亚丝明·福阿德对中国提出“双碳”目标和付出的巨大努力高度赞赏，认为中国提出的“绿水青山就是金山银山”理念鼓舞人心。

“中方是德方气候行动的重要伙伴。”德国外交部国务秘书、气候变化事务特使詹妮弗·摩根认为，减少化石能源消费以及加快推进可再生能源发展极为重要。她表示，德国要在短时间内实现碳中和的目标，就需要向中国学习推进落实相关政策措施的速度。

在COP27中国角举行的应对气候变化南南合作高级别论坛上，中方代表指出，中国作为一个发展中国家，在应对气候变化进程中，非常愿意尽己所能和其他发展中国家一起努力来落实《巴黎协定》。西蒙·斯蒂尔赞扬了中国政府在南南合作方面所做的努力：中国与联合国开发计划署合作建立了南南合作援助基金，在多国遭遇极端气候灾害后支持这些国家的恢复与重建。

美国《纽约时报》报道称，发展中国家正面临气候变化造成的不可逆转损害。中国呼吁发达国家为遭受气候变化影响而损失最大的发展中国家提供更多支持。

德国“美丽地球”组织网站指出，中国提供资金，通过南南合作项目帮助发展中国家应对气候变化。中国已经与汤加、萨摩亚、斐济和基里巴斯签署了多份应对气候变化南南合作物资援助的项目文件，并为这些国家累计培训了近百名应对气候变化的专业人员。

(责编：袁勃、胡永秋)