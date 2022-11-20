新华社金边11月20日电（记者吴长伟）柬埔寨首相洪森20日在金边会见国务委员兼国防部长魏凤和。

洪森祝贺中共二十大成功召开和习近平主席连任中共中央总书记。他说，中国十年来所取得的成就，具有划时代的历史意义。中国是具有强大影响力的世界大国，民族复兴势头不可阻挡。柬在担任东盟轮值主席国期间，东盟和中国的关系达到历史最好水平，柬积极推动签署“南海行为准则”，希望与中方共同维护南海和平安宁。感谢中国军队向柬军队建设提供大力支持援助，希望两军继续加强各领域的合作。

魏凤和介绍了中共二十大有关情况和重要成果。他说，中柬是传统友好的邻邦、情同手足的兄弟。在习近平主席和洪森首相的引领下，中柬命运共同体建设不断迈上新台阶，双边关系历久弥新、历久弥坚。近年来两军克服疫情影响，在高层交往、机制建设、联演联训、人才培养等领域开展务实合作。希望两军继续深化拓展交流合作，为中柬全面战略合作伙伴关系发展作出更大贡献，共同维护地区和平稳定。

魏凤和还与柬副首相兼国防大臣迪班举行会谈，并会见柬王家军副总司令兼陆军司令洪玛奈。

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