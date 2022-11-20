新华社埃及沙姆沙伊赫11月20日电（记者姚兵 沈丹琳）《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十七次缔约方大会（COP27）在加时一天一夜后，于20日上午在埃及沙姆沙伊赫闭幕。大会就《公约》及《京都议定书》《巴黎协定》落实和治理事项通过了数十项决议，其中，建立损失与损害基金成为一大亮点。

中国出席气候变化大会代表团团长、生态环境部副部长赵英民在会后接受新华社记者采访时表示，大会通过的决议中，一号决议是大会的政治成果文件，重申坚持多边主义，强调气候危机紧迫性，体现了各方团结应对气候变化的积极意愿和行动安排。本次大会在发展中国家高度关切的适应、资金及损失与损害问题上取得了阶段性进展。其中，建立损失与损害基金成为一大亮点，大会也决定启动建立全球适应目标框架。

然而，在这次大会上，发达国家在向发展中国家提供资金和技术支持等问题上态度消极。发达国家之前承诺的每年1000亿美元资金支持仍未兑现，也没有就适应资金翻倍作出明确的出资安排。赵英民说，希望发达国家能够多行动、少空谈，多合作、少冲突，与国际社会一道，携手迈向气候可持续的共同未来。

联合国秘书长古特雷斯在大会闭幕后发表的视频声明中对损失与损害基金的建立表示欢迎。他说，虽然单凭这一点不足以解决气候危机，但这表明各方在重建信任。

古特雷斯说：“我们需要全力以赴，推动正义与雄心的实现。”

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