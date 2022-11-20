11月19日，泰国曼谷总理府，习近平主席同巴育总理举行会谈。习近平主席赠送给巴育总理的礼物有“复兴号”动车组模型和《习近平谈治国理政》第一至四卷英文版。礼物背后有故事，也蕴含着中泰发展合作的大文章。

当地时间11月19日中午，国家主席习近平在曼谷总理府同泰国总理巴育举行会谈。新华社记者 姚大伟 摄

这个项目，习近平主席和巴育总理亲自推动

关于“复兴号”动车组模型，要从中泰铁路讲起。

中泰铁路是中泰共建“一带一路”的重要项目。这条泰国首条标准轨高速铁路，使用的正是中国标准“复兴号”CR300AF型动车组技术。

2014年12月，巴育总理来华访问，其间专门抽出时间参观全国铁路调度指挥中心并体验京津城际列车。列车疾驰，时速达到300多公里。巴育总理说：“我喜欢很快的速度。”他表示，希望中方人员尽快赴泰协商铁路合作，泰方“等了很久了”。

当天，习近平主席在人民大会堂会见巴育总理，提到双方“铁路合作取得重大突破”。正是在巴育总理访华期间，中泰签署了有关铁路基础设施建设合作的谅解备忘录。当时新年将至，巴育总理说，这份合作文件是“送给泰国人民最好的新年礼物”。

这是2022年9月7日在泰国呵叻拍摄的中泰铁路建设现场（无人机照片）。新华社记者 林昊 摄

近年来，在习近平主席和巴育总理共同关心和亲自推动下，中泰铁路合作项目不断向前推进。习近平主席和巴育总理高度关注工程进展，在会见和通话中多次提及这一项目。

许多泰国人士接受新华社记者采访时说，期待中泰铁路早日完工，乘上中国制造的高铁。

中泰铁路一期工程连接曼谷和呵叻，二期工程将延伸至与老挝首都万象仅一河之隔的泰国东北边贸重镇廊开，实现与中老铁路的衔接，助力泰国可持续发展，也助推区域互联互通、发展繁荣。

习近平主席同巴育总理在这次会谈中专门谈到加快中老泰三方铁路合作。巴育总理表示，加快泰中铁路建设并与中老铁路衔接，落实中老泰联通发展构想。

中老铁路开通近一年来运输货物1000多万吨，其中很多是中泰之间的运输货物。互联互通带来更多机遇，泰国参与共建“一带一路”的热情更加高涨。此次习近平主席访泰，两国领导人共同见证签署《中泰共同推进“一带一路”建设的合作规划》。

这套书籍，深化发展经验交流

中泰发展合作，既有发展机遇的共享，也有发展经验的分享。

巴育总理多次表示钦佩中国脱贫成就，期待借鉴中国发展经验，交流治国理政经验。他曾在内阁会议上推荐《习近平谈治国理政》，希望每位内阁成员人手一本、认真阅读。收到《习近平谈治国理政》第一至四卷英文版这份礼物，巴育总理十分高兴。

在19日会谈中，习近平主席和巴育总理都提到加强两国在扶贫领域合作，交流减贫发展经验。

《习近平谈治国理政》在泰国拥有众多“粉丝”，泰国副总理威沙努是其中一位。威沙努说，这本书令人爱不释手，中国的改革开放和发展战略对泰国很有启发。

参与《习近平谈治国理政》第一卷泰文版翻译工作的泰中“一带一路”合作研究中心主任威伦告诉新华社记者，中国在精准扶贫、大数据扶贫、电商扶贫、乡村振兴等方面的好做法，在泰国也因地制宜地借鉴实施。

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