人民网约翰内斯堡11月19日电 （刘畅、张茜）南非当地时间11月18日，亨通光电南非阿伯代尔公司新总部启用仪式及高压测试车路演活动在位于杰米斯顿的阿伯代尔总部新址举行。中国驻约翰内斯堡总领馆周育江副总领事、南非标准局负责人卢卡斯·摩亚、南非国家电力公司、各市政电力局及中南企业代表近200人出席了本次活动。

各位嘉宾参加晚宴。亨通光电南非阿伯代尔公司供图

周育江副总领事、阿伯代尔总经理王申竹，南非线缆协会主席（阿伯代尔执行董事）米沙克、有着48年厂龄的员工代表拉达克里什南，以及客户代表瑞安共同为新址正式启用剪彩。

阿伯代尔执行董事、南非线缆协会主席米沙克致开幕词，他对阿伯代尔在撒哈拉以南非洲市场所取得的领先地位表示自豪，高度肯定了亨通集团收购阿伯代尔后所取得发展进步。

南非标准局总经理卢卡斯·摩亚在致辞中表示，阿伯代尔公司在南非引进高压电缆测试车是很有意义的专业工作，在高压电缆生产、测试领域的大力投资体现了该公司的高瞻远瞩。

周育江副总领事在致辞中对阿伯代尔公司一直以来积极开拓、锐意进取的经营发展态度表示肯定，通过对亨通集团发展历史的回顾，他希望阿伯代尔公司继续对中南经贸关系发展做出新的贡献。

周育江副总领事致辞。亨通光电南非阿伯代尔公司供图

亨通光电南非阿伯代尔公司总经理王申竹在致辞中对南非政府、驻南使领馆、本地及中资企业客户长期以来的关心、关注和支持表示衷心感谢，他表示将继续做好公司业务本地化、积极履行社会责任，努力成为中南经贸合作的典范。

亨通光电南非阿伯代尔公司总经理王申竹致辞。亨通光电南非阿伯代尔公司供图

活动现场，阿伯代尔公司利用宣传片和图片等向来宾展示了公司在促进当地就业、经济发展、履行社会责任等方面所做的各项工作。

活动现场。亨通光电南非阿伯代尔公司供图

南非阿伯代尔公司是在1946年成立的老牌电线电缆公司，在南部非洲有相当高的知名度。2016年，亨通光电成功收购该公司75%的股份，成为最大股东。2019年，亨通光电再投资1.55亿兰特，新建了高压电缆生产线并当年投产。目前阿伯代尔有本地员工1000余名，中方员工13人，分别在彼得马里茨堡和伊丽莎白港设有生产基地，主要产品为低、中、高压电缆及特殊电缆，年销售额达45亿兰特。

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