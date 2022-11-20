人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

马来西亚大选结果显示无政党或政党联盟赢得简单多数

2022年11月20日13:13 | 来源：新华网
小字号

新华社吉隆坡11月20日电（记者毛鹏飞 汪艺）马来西亚选举委员会20日表示，19日举行的第15届大选中无单一政党或政党联盟赢得国会下议院简单多数席位。

据马来西亚国家新闻社报道，选举委员会主席阿卜杜勒·加尼·萨利赫20日说，下议院222个议席中已有219席公布计票结果。主要政党联盟中，希望联盟获得82席、国民联盟获得73席、国民阵线获得30席、沙捞越政党联盟获得22席。

此外，吉打州一个议席的候选人在竞选期去世，该议席将延期选举；沙捞越州和沙巴州各有一个议席受天气影响将推迟公布结果。

马来西亚国会是国家最高立法机构，由上议院和下议院组成。下议院共222个议席，每届议员任期5年，由大选选举产生。上议院设70个议席，由全国13个州议会各选举产生2名议员，其余44名议员由最高元首根据总理推荐委任，任期3年，可连任两届。通常在下议院取得多数席位的政党或政党联盟可以组阁。

鉴于马来西亚此次大选无政党或政党联盟赢得简单多数席位，接下来如何组阁将根据政党联盟之间谈判结果而定。

马来西亚上届大选于2018年举行，其产生的第14届国会任期到2023年。总理有权在任期结束前随时寻求解散国会。今年10月10日，马来西亚总理伊斯迈尔发表电视讲话说，最高元首阿卜杜拉已同意他的请求，批准解散国会，准备举行新一届大选。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部