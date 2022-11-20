新华社吉隆坡11月20日电（记者毛鹏飞 汪艺）马来西亚选举委员会20日表示，19日举行的第15届大选中无单一政党或政党联盟赢得国会下议院简单多数席位。

据马来西亚国家新闻社报道，选举委员会主席阿卜杜勒·加尼·萨利赫20日说，下议院222个议席中已有219席公布计票结果。主要政党联盟中，希望联盟获得82席、国民联盟获得73席、国民阵线获得30席、沙捞越政党联盟获得22席。

此外，吉打州一个议席的候选人在竞选期去世，该议席将延期选举；沙捞越州和沙巴州各有一个议席受天气影响将推迟公布结果。

马来西亚国会是国家最高立法机构，由上议院和下议院组成。下议院共222个议席，每届议员任期5年，由大选选举产生。上议院设70个议席，由全国13个州议会各选举产生2名议员，其余44名议员由最高元首根据总理推荐委任，任期3年，可连任两届。通常在下议院取得多数席位的政党或政党联盟可以组阁。

鉴于马来西亚此次大选无政党或政党联盟赢得简单多数席位，接下来如何组阁将根据政党联盟之间谈判结果而定。

马来西亚上届大选于2018年举行，其产生的第14届国会任期到2023年。总理有权在任期结束前随时寻求解散国会。今年10月10日，马来西亚总理伊斯迈尔发表电视讲话说，最高元首阿卜杜拉已同意他的请求，批准解散国会，准备举行新一届大选。

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