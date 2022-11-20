新华社华盛顿11月19日电（国际观察）国会分裂将加剧美国政治纷争

新华社记者颜亮 孙丁 兴越

美国2022年中期选举结果基本明朗。据美国媒体测算和统计，在本次国会换届选举中，共和党从执政的民主党手中夺下众议院控制权，民主党守住参议院多数党地位，美国再一次迎来“分裂”国会。

分析人士指出，这次中期选举深刻反映出美国不断加剧的政治极化和民意撕裂。民主、共和两党分控国会两院，预计党派纷争、“否决政治”将愈演愈烈，从而加剧美国政治失灵。

步入“分裂”

在此次选举中，国会众议院435个席位全部换届。据美国有线电视新闻网发布的数据，截至18日，共和党已经赢下其中219席，超过半数，时隔4年将再次成为众议院多数党；民主党已拿下212席，还有4席结果未出。

参议院100个席位中此次改选35席。虽然还剩佐治亚州改选的参议院席位没有确定归属，但在其余99个议席中，民主党已经控制50席，加上民主党籍副总统哈里斯作为参议院议长可以投出打破平局的一票，所以即便两党最终各占50席，民主党也仍将维持在参议院的多数党地位。

在此次选举中，党派身份始终是影响选民投票的核心因素。一项中期选举当天出口民调显示，两党选民对各个议题的不同重视程度反映出党派差异：共和党选民最重视通胀问题，其后是堕胎权和犯罪问题；在民主党选民关切清单上，堕胎权位置最靠前，通胀和枪支政策其次。

美国布朗大学政治学助理教授乔纳森·柯林斯通过观察得出结论：美国选民这次几乎毫不犹豫地按党派投票。

美国《美洲》杂志网站日前刊文分析说，两党极度两极分化和对立，以至于许多选民认为，任何一党都不能代表他们的观点。“选举的决定因素是对另一半的恐惧，而不是辩论和理性论点。”

“红潮”未至

从历史上看，美国中期选举结果往往对在任总统所属党派不利。今年美国通胀严重，经济衰退担忧加剧，美国各界此前普遍判断，总统拜登所在的民主党将在中期选举中失利，共和党可能大胜，掀起“红色浪潮”（共和党代表色为红色）。但现有结果显示，共和党表现低于预期。

不少美国专家分析，“红潮”未至，一个重要原因是美国前总统、共和党人特朗普的“双刃剑效应”。虽然特朗普支持的绝大部分候选人在共和党党内初选中轻松胜出，但在两党对决阶段，他们身上的“特朗普主义”色彩成为短板，资质硬伤和“非主流”主张也让选民敬而远之，共和党在经济、犯罪等问题上明显的民调优势最终未能转化成更多实际选票。

同时，堕胎权之争激发出民主党选民的投票热情，巩固和扩大了“蓝墙”（民主党代表色为蓝色）。今年6月，美国联邦最高法院推翻“罗诉韦德案”裁决，取消美国宪法对女性堕胎权的保障，引发政治地震。这一裁决看似是共和党及保守派人士在围绕堕胎权等问题的“文化战争”胜利，但意识形态上的极端趋势也令共和党在舆论和选票上遭到一定程度反噬。

不过，共和党从民主党手中夺下众议院控制权，将足以在国会对现任民主党政府施政形成掣肘。

纷争在即

美国国会分裂的先例并不遥远。2018年美国中期选举后，参、众两院分别由共和党和民主党把持，结果联邦政府因两党对立陷入史上时间最长的“停摆”，还出现了由民主党控制的众议院对时任总统特朗普发起弹劾、众议院议长佩洛西手撕特朗普国情咨文讲稿副本等“名场面”。在2020年美国大选中，民主党守住众议院并夺取参议院，为拜登政府挡掉了大量类似麻烦。

如今，共和党即将重掌众议院，不仅有能力阻挠拜登政府和民主党的立法议程，而且将获得更多实施监督权的空间，府院纷争一触即发。《华尔街日报》文章指出，国会分裂可能为任何重大立法的前景蒙上阴影，拜登或因多项牵扯到他的众议院调查而采取防守姿态。

有望在下届国会众议院担任议长的共和党人凯文·麦卡锡此前公开表示，共和党成为众议院多数党后，将围绕美国2021年从阿富汗撤军等事件展开调查，问责拜登政府，并且不排除发起弹劾调查的可能性。

美国国会问题专家理查德·阿伦伯格预测，两党还将就联邦政府预算大动干戈。近期，共和党人对提高联邦政府债务上限迟疑不决，两党在这一问题上的僵持或在明年引发联邦政府“停摆”，而围绕“停摆”的担忧将给美国乃至世界经济带来负面影响。

美国《美洲》杂志网站文章还指出，对白宫和国会的控制权经常在政策和重点完全不同的政党之间来回切换，从而使美国不可能制定长期计划来应对气候变化、移民、医疗、经济发展和其他挑战。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)