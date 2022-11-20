新华社加德满都11月20日电 通讯：中企积极履行社会责任惠及尼泊尔民众

新华社记者易爱军

日前，由中国电建集团海外投资有限公司投资建设的尼泊尔上马相迪A水电站累计发电量达到20亿千瓦时关口。该水电站投入运营以来，极大缓解了尼泊尔电力紧缺局面。同时，负责运营该水电站项目的中国水电-萨格玛塔电力有限公司积极履行企业社会责任，惠及当地民众。

上马相迪A水电站位于尼泊尔西部勒姆宗县，2013年1月开工建设，2017年1月1日投入商业运营。项目公司由中国电建集团海外投资有限公司持股90%，尼泊尔萨格玛塔电力有限公司持股10%。

多年来，项目公司积极履行企业社会责任，助力当地民生保障。据项目公司负责人侯忠介绍，已实施的200多个社会责任项目涵盖学校、医院、道路、桥梁、寺庙、供水、灌溉、社会环境、地质灾害治理等领域，受到当地民众称赞。

过去，水电站坝区附近道路崎岖泥泞，不远处一座吊桥年久失修，雨季时动辄被河水淹没。项目公司出资整修拓宽道路，部分路段质量显著提升，吊桥也加宽加固。村民拉尔·巴哈杜尔·卡夫莱说，中企到来后，当地交通设施得到改善，现在村民、学生和游客出行都很方便。

尼尚·古隆是当地一所中学的住校生。因为家远，学校是否提供住宿是他择校时的首要考虑因素。他现在就读学校的宿舍楼由项目公司出资修建。“我发现这座宿舍楼一切都好。”说起住校给他带来的便利，他眼眶一度变红。

除宿舍楼外，项目公司还出资为这所学校维修在风暴中受损的教室屋顶、整修通往学校的道路、为学校建设羽毛球场和操场。学校校长索姆·巴哈杜尔·班达里说，项目公司提供的诸多帮助和支持提升了学校教学质量。

塔坎村坐落于山腰，稻田也在山腰上，村民过去只能依赖季节性雨水进行灌溉。项目公司帮助村民修建水渠，从小溪中引水，解决了灌溉问题。村民卡德加·巴哈杜尔·古隆说，水渠实现了四季供水，农田得到灌溉，村民们还种上了蔬菜。

在企业内部，项目公司实施属地化、本土化经营，为当地培养了大批技术工人和管理人才。

上马相迪A水电站项目特许经营期为35年，项目公司一直都在实施社会责任项目，与当地社区良性互动。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)