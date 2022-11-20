人民网柏林11月19日电 （记者花放）11月18日，“文明互鉴 携行致远——国家大剧院柏林特别音乐会暨交流活动”在德国柏林中国文化中心奏响，这场恰逢中德建交50年之际举办的音乐会是国家大剧院出访团在紧锣密鼓行程中的其中一项文化交流活动。

为增强中华文明传播力、影响力，深化文明交流互鉴，推动中华文化更好地走向世界，11月11日至20日，应瑞士韦尔比耶音乐节、奥地利维也纳交响乐团、德国柏林歌剧基金会等机构邀请，国家大剧院院长、世界剧院联盟主席王宁率代表团赴瑞士、奥地利和德国三国进行交流访问。

柏林站特别音乐会暨交流活动成功举办

疫情以来首次文化出访意义深远

德国是此次国家大剧院代表团文化出访的最后一站，而这场在德国柏林中国文化中心举办的音乐会也是此行最为重要的收官活动。在音乐会现场，小提琴演奏家王晓明、陆威，中提琴演奏家徐杏园，打击乐演奏家胡胜男，圆号演奏家曾韵，德籍大提琴演奏家加布里尔·施瓦布等艺术家呈现了《瑶族舞曲》《罗西尼主题变奏曲》《降E大调圆号五重奏》等多首中外名作。“音乐是人类共同的语言”，在这场融合中西经典作品的音乐会中，来自中德两地的艺术家们以乐相会，以心相通，共叙发展、友好交融，通过艺术的纽带，增进彼此了解，助力中德友谊长存。

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。国家大剧院代表团开启了疫情以来国内表演艺术领域相关机构的首次文化出访，旨在以开放包容的态度，推进高质量的中外文明交流互鉴，深化世界剧院联盟成员之间的合作，扩大剧院朋友圈，与国际同行携手前行。此次出访凸显了国家大剧院为推动首都四个中心建设，尤其是文化中心、国际交往中心的使命和担当，其意义之重大与深远不言而喻。

履行世界剧院联盟职责的重要举措

联盟成员机构积极响应，达成多维度合作意向

尽管新冠疫情席卷全球，国际形势复杂多变，但国家大剧院始终坚持开展丰富多元的国际交流与合作，持续与国际知名艺术机构建立文化交流机制，构建文化交流平台，打造文化交流品牌，提高我国在全球表演艺术领域的影响力与竞争力。2020年国家大剧院倡议发起的“世界剧院联盟”，为全球表演艺术机构的交流互鉴搭建了重要平台，来自全球的27家表演艺术机构成为联盟成员。三年来，国家大剧院与联盟成员机构整合资源，发挥优势，联合策划推出了多场“四海之声”线上系列音乐会，持续以线上线下并举的形式举办国际论坛，与世界同行一道促进行业发展，共商未来。

此次出访，国家大剧院代表团就世界剧院联盟框架下的“2022世界剧院北京论坛”的筹备重要事项，与联盟副主席机构柏林歌剧基金会，以及柏林国家歌剧院、英国皇家爱乐乐团、琉森音乐节、德累斯顿音乐节等多位联盟成员机构进行会晤磋商，就联盟几年来的各项发展进行梳理与回顾，并就持续深化联盟框架下的线上线下合作，包括音乐赛事的联合策划和组织、青年艺术教育的创新合作、线上及数字内容的扩大合作等展开长远规划。

对于世界剧院联盟几年来的发展成果，联盟成员机构负责人表示高度的赞许与肯定。作为联盟成员机构之一，琉森音乐节的行政及艺术总监麦克尔·海弗里格表示：“与国家大剧院的友谊已经深深植入了琉森音乐节近些年来的机构记忆和发展视野，也是双方携手推动古典音乐的跨国流动和发展、共同创造和坚守卓越艺术品质及体验的共同价值观的体现。”

在深化与联盟成员机构开展务实合作的同时，国家大剧院代表团也向此行交流访问的其他艺术机构、乐团发出邀请，诚邀其加入世界剧院联盟，并积极参与框架下的世界剧院北京论坛、世界交响乐北京论坛以及台湖舞美国际论坛，为艺术行业发展建言献策。维也纳人民歌剧院、维也纳国家歌剧院等受邀机构负责人对国家大剧院积极加强互鉴的做法，以及世界剧院联盟几年来的发展表示高度的赞赏与肯定，并对即将于今年12月举行的新一届世界剧院论坛活动充满期待。他们表示在与国家大剧院加强一对一的交流合作的基础上，也希望在世界剧院论坛框架下深化同各国际同行的沟通。

为国内涉外演出重启释放积极信号

国际同行期待早日回归中国舞台

国家大剧院积极向知名艺术家与国际知名乐团发出演出邀约，向国际古典音乐领域释放开放的中国形象、积极的市场讯息，为之后国内涉外演出第一时间重启，名家名团“请进来”做好前瞻性的规划与布局。目前国家大剧院已与苏黎世歌剧院、韦尔比耶音乐节、维也纳交响乐团等艺术机构在节目策划、交流、国际巡演等领域达成合作意向；指挥大师巴伦博伊姆、钢琴大师布赫宾德也向代表团深情地表达了对北京与中国观众的思念以及对早日重访国家大剧院的期盼。在与国家大剧院代表团交流时，布赫宾德先生说道：“疫情带给世界很多困惑和迷惘，而音乐和艺术能帮助人们回答这一切。艺术家和艺术机构此刻更要携手，成为友爱与团结最坚定的使者。”

国家大剧院院长王宁表示：“能和来自全世界的艺术家们携手促进全世界不同文化人们的互信和融合，是国家大剧院15年来最宝贵的收获之一。我们和所有的中国观众都相信，疫情带给表演艺术事业的挑战是暂时的，国家大剧院将积极做好协调和筹备，欢迎大师在不远的近期重返北京舞台。”

除了达成演出合作的意向外，国家大剧院代表团此行还进一步扩展与世界知名艺术机构的合作空间。苏黎世歌剧院、维也纳国家歌剧院、维也纳联合剧场等艺术机构不约而同地表示希望与国家大剧院在剧目的联合制作、资源互换等领域展开多维度的合作；维也纳人民歌剧院在深化歌剧电影制作和传播的合作议题上与国家大剧院代表团做了详细讨论和规划。同时在会谈过程中，代表团也就剧院运营发展等问题与国际同行深入探讨、交换经验，国际同行对国家大剧院完善的运营体系和蓬勃的艺术活力给予了高度的评价。

在推进文明交流互鉴的进程中，文化交流机制的建立、文化交流机构的构建、文化交流活动品牌的打造等内容是尤为重要的组成部分。国家大剧院将始终坚持文化的多样性、平等性、包容性三大原则，不辱使命，勇挑重担，不断深化中外文明交流互鉴，推动中华文化更好地走向世界。

(责编：苏缨翔、刘慧)