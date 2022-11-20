央视网消息（新闻联播）：国际人士高度评价习近平主席在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上的重要讲话，认为各方携手构建亚太命运共同体，将有力推动亚太和全球实现发展繁荣。

多国人士表示，习近平主席的讲话不仅对促进亚太稳定繁荣至关重要，也为实现世界和平与发展带来更多启迪与动力。

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