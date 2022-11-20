11月16日，《掬水月在手》导演陈传兴和音乐制作佐藤聪明分享创作感悟。人民网 吴颖摄

人民网东京11月19日电 （记者岳林炜、吴颖）为纪念中日邦交正常化50周年，第33届中国电影金鸡奖最佳纪录片《掬水月在手》日本首映式和纪念研讨会分别于16日和18日在东京举行。

16日的日本首映式在东京都写真美术馆举行。日本前首相福田康夫发来视频贺词表示，该片将中国传统诗词与日本雅乐融为一体，是一部亚洲文化交融的代表作。希望更多的日本民众通过这部影片理解亚洲悠久的文化历史和文化交融。

中国驻日大使孔铉佑在书面致辞中表示，文化交流是中日友好合作的重要领域，希望两国文化界人士更加积极地开展交流合作，推动中日关系健康稳定发展。

纪念研讨会18日在日本早稻田大学举行。早稻田大学常任理事渡边义浩、早稻田大学教授河野贵美子等从诗词和古典文学角度分享了中日两国的文化交流。

《掬水月在手》讲述了现任南开大学中华诗教与古典文化研究所所长、98岁高龄的叶嘉莹先生的传奇人生。两场活动由国际儒学联合会和日本亚洲共同体文化交流机构共同主办。

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