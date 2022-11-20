新华社曼谷11月19日电（记者倪四义 林昊）当地时间11月19日中午，国家主席习近平在曼谷总理府同泰国总理巴育举行会谈。双方宣布，构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体。

当地时间11月19日中午，国家主席习近平在曼谷总理府同泰国总理巴育举行会谈。新华社记者 姚大伟 摄

习近平抵达总理府时，巴育热情迎接。泰国总理府高官、最高司令及陆、海、空军司令等列队欢迎。仪仗队整齐排列，行注目礼。

当地时间11月19日中午，国家主席习近平在曼谷总理府同泰国总理巴育举行会谈。这是习近平抵达总理府时，巴育热情迎接。新华社记者 翟健岚 摄

习近平和巴育举行会谈。

习近平祝贺泰方成功主办亚太经合组织领导人非正式会议。习近平强调，中泰友好绵延千年，两国人民情同手足。中泰建立全面战略合作伙伴关系10年来，两国传统友好不断发扬光大，全面战略合作持续深入，双边关系进入新发展阶段。中方高度重视发展中泰关系。我们站在新的历史起点上，愿同泰方弘扬“中泰一家亲”特殊情谊，构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体，赋予“中泰一家亲”新的时代内涵，开辟中泰关系新时代，为两国人民带来更多福祉。

习近平指出，双方要像走亲戚一样常来往、多走动，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互坚定支持。双方要落实好未来5年《中泰战略性合作共同行动计划》，统筹推动各领域合作取得更多成果。要有效对接各自发展战略，推动高质量共建“一带一路”不断取得新成效。双方要加强投资、贸易、旅游、基础设施、产业园等传统领域合作，同时不断培育新增长点，推动数字经济、新能源汽车、科技创新等新领域合作取得积极进展。要加快中老泰三方铁路合作，积极推进“中老泰联通发展构想”，重点加强基础设施“硬联通”，做好物流通关“软联通”，扩大泰国优质农副产品输华。中方愿同包括泰国在内的各方一道，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，让这一全球最大自贸区安排释放更大红利。加大打击跨境犯罪，深化追逃追赃合作。加强教育、医疗、扶贫等民生领域合作，通过多种方式交流减贫发展经验，推动两国扶贫合作走深走实，办成、办好一批贴近群众、服务基层的实事。要加强青年交流，使两国人民心更近、情更深，丰富中泰命运共同体的人文内涵。

当地时间11月19日中午，国家主席习近平在曼谷总理府同泰国总理巴育举行会谈。新华社记者 翟健岚 摄

习近平指出，中方愿同泰方加强国际事务协作，为共同促进世界持久和平与长远发展作出积极努力。中方愿同泰国等东盟国家加强团结合作，聚焦“五大家园”建设，不断释放中国东盟全面战略伙伴关系新动能。泰国即将接任澜湄合作共同主席国，中国愿同湄公河国家共同推动次区域合作高质量发展。

巴育热烈祝贺中共二十大成功召开和习近平主席连任中共中央总书记，相信在习近平主席领导下，中国将在全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标、全面推进中华民族伟大复兴新征程上取得辉煌成就。习近平主席访问泰国并出席亚太经合组织领导人非正式会议，是习近平主席担任国家主席后首次来泰，意义重大。今年是泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年，泰方愿以此为契机，在“泰中一家亲”基础上建立更为稳定、更加繁荣、更可持续的泰中命运共同体。泰方愿同中方加强高层往来，相互信任，相互尊重，积极落实《泰中战略性合作共同行动计划》和共建“一带一路”合作规划，加快泰中铁路建设并与中老铁路衔接，落实中老泰联通发展构想，加强贸易、投资、扶贫、基础设施互联互通、网络安全、打击跨国犯罪等领域合作。欢迎中国企业更多来泰投资。中国引领本地区疫后经济复苏，充分展现了大国担当，促进了亚太地区的稳定、安全与繁荣，并助力地区各国构建亚太共同体。泰方愿同中方共同落实《区域全面经济伙伴关系协定》。泰国支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，支持中国在地区和国际事务中发挥更大作用，希望共同推进中国与东盟“五大家园”建设。

当地时间11月19日中午，国家主席习近平在曼谷总理府同泰国总理巴育举行会谈。新华社记者 翟健岚 摄

两国领导人共同见证签署《中泰战略性合作共同行动计划（2022－2026）》《中泰共同推进“一带一路”建设的合作规划》以及经贸投资、电子商务、科技创新领域合作文件。

双方发表了《中泰关于构建更为稳定、更加繁荣、更可持续命运共同体的联合声明》。

会谈后，习近平和夫人彭丽媛出席巴育和夫人娜拉蓬举行的宴会。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加上述活动。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)