新华社洛杉矶11月18日电（记者谭晶晶）近期，新冠病毒奥密克戎毒株新亚型在美国加速传播，所致感染病例比例持续上升。美国疾病控制和预防中心网站18日公布的最新数据显示，BQ.1取代BA.5成为美国占比最高的毒株。

美疾控中心估计数据显示，截至11月19日的一周，BQ.1和BQ.1.1导致的病例分别占比25.5%和24.2%。自10月初以来，这两种新亚型导致的感染病例数持续上升。

数据显示，最新一周BA.5导致的病例占全美确诊病例总数的24%。这是BA.5自今年7月成为美国占据主导地位的毒株以来其占比最高地位首次被新的亚型取代。

另一种新亚型BN.1也在加速传播。最新一周其导致的病例占比5.1%。美疾控中心官员近日表示，BN.1导致的感染病例比例可能每两周翻倍。

公共卫生专家表示，奥密克戎新亚型不断涌现，比此前的毒株免疫逃逸能力更强，可能使一些抗体疗法失效，导致重复感染率上升，尤其对免疫功能低下人群有较大风险。今年秋冬季美国疫情有反弹风险，可能迎来新一波病例“激增潮”。美疾控中心呼吁公众接种新冠疫苗及加强针，以预防出现重症。

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