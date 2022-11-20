■ 和 音

11月17日，习近平主席应邀在曼谷举行的亚太经合组织工商领导人峰会上发表书面演讲。18日，习近平主席出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并发表重要讲话。围绕“世界向何处去？亚太怎么办？”这一重大课题，习近平主席深刻总结亚太发展的历史经验，系统阐述构建亚太命运共同体的中国方案和中国式现代化的世界意义，为亚太大家庭因应时代挑战、共同开拓发展新局面指明了方向、注入了信心。

过去几十年，亚太区域经济合作蓬勃发展，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”，亚太合作早已深入人心。现在，世界又一次站在历史的十字路口，亚太地位更加重要、作用更加突出。亚太大家庭应坚守初心，从历史中汲取宝贵经验。走和平发展之路，亚太发展才有坚实基础。历史昭示我们，阵营对抗解决不了问题，偏见只会带来灾难。亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。任何搞“新冷战”的图谋，人民不会答应，时代不会允许！走开放包容之路，亚太发展才有不竭动力。开放包容是人类繁荣进步的基本条件。阻滞甚至拆解亚太地区长期形成的产业链供应链，只会使亚太经济合作走入“死胡同”。走和衷共济之路，亚太发展才能破浪前行。“亚太奇迹”是靠大家携手奋斗、爬坡过坎创造的。当前，亚太经济进入疫后复苏的关键阶段。亚太各成员唯有加强合作，互相支持，互相帮助，才能推动亚太经济走在世界经济复苏前列。

在亚太经合组织工商领导人峰会上发表的书面演讲中，习近平主席提出“筑牢和平发展的根基”“坚持以人民为中心的发展理念”“打造更高水平的开放格局”“实现更高层次的互联互通”“打造稳定畅通的产业链供应链”“推进经济优化升级”六点主张；在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上，习近平主席提出“维护国际公平正义，建设和平稳定的亚太”“坚持开放包容，建设共同富裕的亚太”“坚持绿色低碳发展，建设清洁美丽的亚太”“坚持命运与共，建设守望相助的亚太”四点建议。这是构建亚太命运共同体的中国方案。在亚太和平与发展面临严重挑战之际，中国方案为亚太各成员共同维护地区和平与发展明确了思路，有利于为亚太合作行稳致远创造条件、增添动能。

中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太、造福亚太。踏上新征程，中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济新体制，继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇。中国14亿多人口实现现代化将是人类发展史上前所未有的大事。中国将坚持以人民为中心，使中等收入群体在未来15年超过8亿，推动超大规模市场不断发展。中国将继续推进全体人民共同富裕，加大对全球发展合作的资源投入，推进落实全球发展倡议，构建全球发展共同体。中国将不断提高人民物质生活和精神生活水平，弘扬全人类共同价值，为世界文明朝着平衡、积极、向善的方向发展提供助力。中国将促进经济社会发展全面绿色转型，共同构建人与自然生命共同体。中国在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。一个不断走向现代化的中国，将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献。

建设和平稳定、共同富裕、清洁美丽、守望相助的亚太，是亚太各成员的共同利益所在。中国将坚定不移推动构建亚太命运共同体，携手各方再创亚太合作新辉煌，为本地区人民带来更多福祉。

(责编：白宇、杨光宇)