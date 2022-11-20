本报记者 王 尧 冯学知

位于香港岛与九龙之间的维多利亚港，是世界知名的天然深水港，奠定了香港国际航运中心的地位。

11月15日至16日，维港之滨，来自50多个国家和地区的120余家行业组织及企业参加第二届“世界航商大会”，与会人士以“凝聚合力，共创未来”为主题，通过线上线下方式，深入探讨航运产业发展面临的挑战与机遇，推动构建全球航运新生态。

作为香港四大经济支柱之一，贸易及物流业占香港本地生产总值约1/5，其中航运承担了香港近90%的对外商品贸易量，是香港长期繁荣稳定的重要支撑。凭借多重优势，香港在国际航运业中也占有独特地位。香港是世界第四大船舶注册地，截至2020年底，香港拥有超过2600艘船舶、注册总吨位逾1.3亿吨；国际航运公会2019年在香港设立中国办事处作为其伦敦总部以外的全球首个办公室；波罗的海国际航运公会于2020年9月宣布，把香港列为第四个指定仲裁地，香港跻身世界顶级海事仲裁中心之列。

记者注意到，此次参会人士除了来自航运港口业，还有物流、贸易、造船、金融等行业的从业者。作为第二届“世界航商大会”主办方之一，招商局集团董事长缪建民介绍，航运产业链组成复杂、涵盖领域广泛，香港作为久负盛名的国际航运中心，在市场讯息、法律仲裁、金融投资等航运服务中拥有综合性优势，“大会筹备得到了全球各地业界人士的支持，体现了香港作为国际航运中心的号召力，也让香港国际航运中心的招牌更加闪亮”。

会议期间，由招商局集团旗下招商轮船发起、40家相关企业和机构共同参与的《航运绿色能源倡议宣言》发布。该宣言倡导航运绿色能源产业链的各方共同行动起来，为航运业提供可供加载绿色燃料的基础设施，加快船舶使用绿色燃料的进程，努力实现海事减排低碳目标。

16日的分论坛会议上，与会者通过逾50个线上专题直播间，围绕“合作共赢，共同构建韧性供应链”等主题，深入探讨大变局下全球航运产业链的应对之道。

总部位于挪威奥斯陆的风险服务管理机构挪威船级社，近期宣布在上海成立液化气运输船和替代燃料专家团队。出席会议的挪威船级社首席执行官（海事）克努特表示，“脱碳”是航运业面临的重大挑战，要找到好的解决方案，离不开整个产业链的协作。“合作是未来的真正动力，中国内地和香港将在这场转型中扮演更加关键的角色、产生更多的创举。”克努特说。

“智能航运、绿色航运是全球趋势和热门话题，香港有潜力成为智能和绿色航运的有力倡导者。”香港船东会主席顾之灏认为，香港应思考如何把握粤港澳大湾区的发展机遇，用好香港自身的制度优势和人才优势，在绿色融资、绿色航运、环境保护和减排方面共同促进全球航运的增长，为全球航运业长期可持续发展而不断努力。

“国家‘十四五’规划和《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确支持香港巩固提升国际航运中心地位，特区政府将坚定不移地对航运业提供支持，大力发展高增值航运物流服务，吸引更多高素质航运商来港。”香港特区行政长官李家超在会上表示，依靠友善的营商环境、税制、法治制度以及世界级基础建设等有利条件，香港将继续成为内地与全球的商业和物流通道，为香港以及合作的各方主体提供更多新机遇，在产业链中共同促进全球航运经济发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月20日 06 版）

(责编：白宇、杨光宇)