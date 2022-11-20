11月17日至19日，国家主席习近平应邀赴泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席曼谷之行成果丰硕，意义重大，是中国面向亚太开展的一次重要元首外交行动。中国致力于同世界特别是亚太分享发展机遇，培育亚太共同发展的繁荣之花，为亚太经济合作长远发展注入强劲动力。泰国各界表示，习近平主席对泰国的访问为“泰中一家亲”赋予新的时代内涵。两国携手推进构建泰中命运共同体，为泰中关系开辟了光明前景。

“明确了亚太地区加强合作与维护多边主义的重要性”

亚太是我们安身立命之所，也是全球经济增长动力之源。过去几十年，亚太区域经济合作蓬勃发展，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”，亚太合作早已深入人心。新形势下，我们要携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌。习近平主席呼吁维护国际公平正义，建设和平稳定的亚太；坚持开放包容，建设共同富裕的亚太；坚持绿色低碳发展，建设清洁美丽的亚太；坚持命运与共，建设守望相助的亚太。

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格—乌伊认为，习近平主席的主张及时回应了亚太地区面临的各种地缘政治和经济挑战，清晰有力地表明中国与亚太经济体开展合作、分享发展机遇的意愿和决心。“和平是亚太地区各经济体实现发展和繁荣的首要因素，习近平主席明确了亚太地区加强合作与维护多边主义的重要性。”

亚太地区占世界人口1/3，占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半，是全球经济最具活力的增长带。墨西哥经济周刊《经济评估信》主任罗纳德·迪马斯·蒙卡约·帕兹十分赞同习近平主席坚持开放包容的主张。他表示，坚持开放的区域主义，推进区域经济一体化，“符合亚太发展、繁荣的愿望”。

新西兰国际贸易论坛执行董事斯蒂芬·雅各比说，中国推动《区域全面经济伙伴关系协定》和新中自贸协定升级议定书实施，积极申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，增强了亚太区域的一体化和包容性。“我们期待中国继续扩大开放，期待与中国加强合作，共同应对新冠肺炎疫情带来的各种挑战。”

此次APEC领导人非正式会议发表了《生物循环绿色经济曼谷目标》。习近平主席表示，中方将为落实生物循环绿色经济曼谷目标提供支持，协同推进生态环境保护和经济发展。泰国外交部新闻司司长兼发言人塔尼表示，泰方期待同中方在绿色低碳领域加强合作，共同建设清洁美丽的亚太。

“太平洋很宽广，看待亚太合作需要长远战略眼光。APEC在推动区域合作中发挥了主渠道的作用，这离不开中国的支持。”APEC工商咨询理事会秘书处执行主任、菲律宾太平洋经济合作全国委员会主席安东尼奥·巴西利奥表示，构建亚太命运共同体反映了地区人民求和平、谋合作的共同心声，有助于维护亚太合作正确方向，体现了中国作为大国的责任担当。

“中国式现代化取得的巨大成就鼓舞了全世界”

习近平主席表示，中国愿同所有国家在相互尊重、平等互利的基础上和平共处、共同发展。中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济新体制，继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际问题研究院副教授李明江表示，在亚太经济发展面临挑战的当下，中国坚持对外开放并分享中国发展机遇，加强了亚太经济体的信心和安全感。

秘鲁萨维亚能源公司首席执行官吉列尔莫·费雷罗斯参加了2022年亚太经合组织工商领导人峰会。他表示，中国是亚太经济的重要参与者，是秘鲁和许多经济体的主要贸易伙伴和地区产业链供应链重要节点。中国打造更高水平的开放格局，实现更高层次的互联互通，不仅保证了中国经济持续、健康、稳定的发展，也将促进亚太贸易和投资自由化便利化。

智利能源部前部长安德烈斯·雷沃列多表示，对华经贸在很大程度上带动了智利经济发展。通过共建“一带一路”，中国企业帮助当地保障电力供应，提升道路等基础设施水平。中国经济持续稳步增长，提振了智利等国的出口，也为地区国家复苏经济、改善民生发挥了积极作用。

巴西商业领袖组织相关负责人小若泽·里卡多·卢斯表示，中国一直是多边主义的维护者，始终秉持和平共处、互利共赢理念，一个稳定、开放、积极分享发展机遇的中国受到亚太其他经济体的欢迎。

菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯认为，中国式现代化拓展了人类实现现代化的路径，给亚太经济体带来启发。世界上没有放之四海而皆准的发展模式，“中国式现代化取得的巨大成就鼓舞了全世界。”

“推动泰中经济合作迈上新台阶”

中泰两国关系历经风雨洗礼，在新时代不断发扬光大。习近平主席表示，今年是中泰建立全面战略合作伙伴关系10周年，中方愿同泰方继续弘扬“中泰一家亲”特殊情谊，一道构建中泰命运共同体，书写两国关系新篇章。

泰国前总理差瓦立表示，习近平主席对泰国的访问，对推动泰中关系发展具有里程碑意义。泰中继续弘扬“泰中一家亲”特殊情谊，共同构建泰中命运共同体，将为泰国创造更多发展机遇，为两国和地区发展注入新动力。

中国已连续9年成为泰国最大贸易伙伴，同时也是泰国农产品最大出口市场和主要外资来源国。近年来，两国经贸合作克服疫情影响逆势上扬，2021年双边贸易额首次突破千亿美元，今年有望再创新高。泰国中华总商会主席林楚钦表示，泰中经济互补性强，两国在新能源、电子商务、农产品贸易等领域合作密切，“习近平主席访问泰国将进一步推动泰中经济合作迈上新台阶”。

打造纵贯南北、连通欧亚的中老泰铁路，以通道促物流、物流促经贸、经贸促产业，开通更多冷链班列、旅游专线、榴莲快线，使跨境运输更便捷、更节约、更高效，实现“货物北上，游客南下”……展望两国合作前景，中国泰国商会副会长、泰国驻华大使馆前商务公使庄派吉认为，高水平的互联互通是充分释放泰中跨境贸易和投资潜力的举措之一，“泰中合作面临空前的发展机遇”。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦表示，中老铁路开通近1年来，累计运输货物超过1000万吨，泰中货物贸易受益颇丰。泰中老三国依托铁路开展合作，将加强“泰国4.0”发展战略同共建“一带一路”倡议深度对接，为畅通泰中人流物流、促进经贸发展、实现共同繁荣发挥重要作用。

泰国高等教育科研与创新部部长阿内·劳塔玛塔表示，近年来中国企业赴泰投资增长较快。“中国在数字经济、绿色低碳、新能源产业等方面的发展经验值得泰国借鉴，中国企业的5G技术、电子商务、电动汽车、光伏产品等有力助推泰国经济转型升级。”劳塔玛塔表示，习近平主席的访问将进一步推动泰中两国科技创新合作走深走实。

（本报曼谷11月19日电 记者赵益普、章念生、孙广勇、陈一鸣、任彦、刘歌、张志文、李翔、谢佳宁、毕梦瀛）

《 人民日报 》（ 2022年11月20日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)