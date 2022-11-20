新华社北京11月19日电 2022年11月14日至19日，国家主席习近平应邀赴印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团（G20）领导人第十七次峰会、赴泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。行程结束之际，中共中央政治局委员、国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，党的二十大胜利召开后，中国特色大国外交踏上新征程，习近平主席启动举世瞩目的东南亚之行。6天5夜里，习近平主席密集出席30多场活动，既运筹多边外交，又引领双边关系；既密切大国互动，又深化南南合作；既阐释中国之治，又回答世界之问；既提出宏大倡议主张，又宣布务实行动举措，内涵丰富、影响深远。国内外舆论高度关注，密集报道，普遍认为，面对变乱交织的国际形势，中国发出促进全球发展、引领全球治理的响亮声音，彰显中国理性、自信、负责任的大国担当。

习近平主席此访是统筹国内国际两个大局的重大外交行动，是习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想的成功实践，集中体现了中国特色大国外交的价值取向和独特风格。通过此次出访，国际社会再次领略了习近平主席作为大党大国领袖的卓越风范、天下情怀，也再次见证了一个可信、可爱、可敬的中国。

一、阐释治国理政方略，昭示中国光明前景

王毅说，党的二十大举旗定向、团结奋进，极大振奋党心军心民心，空前凝聚全党全国各族人民，充分彰显中国道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，国际社会对中国式现代化带来的新发展机遇充满期待。习近平主席此访在多边会议发表重要讲话、同各国领导人双边会谈等场合，亲力亲为，系统、深入、精辟讲述二十大的故事、中国式现代化的故事、中国与世界合作共赢的故事，唱响中国高质量发展、高水平开放的光明前景，传递中国一如既往推动世界和平与发展、深化对外开放与合作的强劲信号。

习近平主席介绍了中共二十大取得的重大成果和确定的中心任务，重点结合中国式现代化的五个特征，阐述了中国发展的世界意义，指出中国14亿多人口实现现代化将给世界提供超大规模市场，中国推进全体人民共同富裕将带动各国共同发展进步，中国不断提高人民物质生活和精神生活水平将促进人类文明交流互鉴，中国坚持人与自然和谐共生将推动世界绿色低碳转型。一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献。

习近平主席的论述视野辽阔、深入浅出、诚挚坦荡，让世界听得懂、听得进、有共鸣，增进了各方对中国共产党执政方略和中国道路理念的认知认同。几乎所有同习近平主席会见的外国领导人都对中共二十大成功召开以及习近平主席连任中共中央总书记表示祝贺。许多领导人表示，中国共产党是拥有辉煌历史的伟大的党，习近平主席带领中国取得了历史性成就，使近亿人摆脱贫困，为发展中国家树立了典范。新加坡总理李显龙表示，中国崛起不可阻挡，一个强大、友好的中国，将为地区和世界带来积极影响，也有利于帮助中小国家实现共同发展。新西兰总理阿德恩表示，中国是促进世界未来发展繁荣的重要力量。法国总统马克龙表示，中国式现代化发展模式令人钦佩。他们都表示相信在习近平总书记坚强领导下，中国未来一定能够继续保持繁荣稳定，为世界作出更大贡献，愿同中方加强治国理政经验交流，深化互利合作，共同促进全球和平发展和世界经济繁荣。

王毅说，在习近平主席运筹带领下，中国始终不渝站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。中国式现代化道路不是传统大国崛起的翻版，更不是国强必霸的再版，而是造福中国、利好世界的正道，理所当然受到爱好和平、追求进步的国家和人民广泛支持和欢迎。

二、引领全球治理方向，擘画亚太合作蓝图

王毅说，当前，百年变局加速演进，世纪疫情延宕反复，地缘政治形势紧张，乌克兰危机影响外溢，世界金融、经济、能源、粮食等多重危机叠加，加上个别国家公然鼓噪分裂对抗、脱钩断链，世界又一次站在十字路口，亚洲“背靠背”举行G20峰会和APEC领导人非正式会议，迎来参与和推动全球治理的重要时刻。

G20作为汇聚世界和地区大国的多边舞台、国际经济合作的主要论坛，亟需应对的世界经济挑战比以往任何时候都要艰巨。面对全世界充满忧虑和期待的目光，习近平主席再次发出中国声音，提出中国方案，呼吁各国树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，推动更加包容、更加普惠、更加有韧性的全球发展。强调G20应加强宏观政策协调，特别要遏制全球通胀，化解系统性经济金融风险。针对国际上搞分裂对抗的逆流，习近平主席指出，二十国集团成员都是世界和地区大国，应该体现大国担当，发挥表率作用，坚守团结合作初心，坚持协商一致原则，分裂对抗不符合任何一方利益，团结共生才是正确选择。针对当前最紧迫的粮食、能源危机，习近平主席一针见血指出，危机的根源不是生产和需求问题，而是供应链出了问题，国际合作受到干扰，解决之道在于畅通供应链，建设开放、稳定、可持续的大宗商品市场。习近平主席还着眼全球数字化转型，提出携手构建普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的全球数字经济格局。

值得指出的是，习近平主席深刻阐明，世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富基础之上，现代化不是哪个国家的特权，走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展。提出建设全球经济复苏伙伴关系、国际粮食安全合作倡议，并明确支持非盟加入G20。这些都表明，习近平主席始终心系广大发展中国家，在外交行动中贯彻“各国共同发展才是真发展”的共同体理念，得到了广大发展中国家热烈呼应。

峰会发表的领导人宣言，反映各方共识和主要合作成果，纳入中方在国际经济合作领域的重要理念主张。峰会制定的G20务实合作项目清单涵盖中方提出的15个合作项目及倡议，充分体现中方对多边主义的支持和对G20合作的贡献。国际舆论认为，面对严峻复杂的国际形势和人类发展面临的重大挑战，中国再次发出团结合作的号召，提出了具有战略眼光的全球治理方案，为推动会议成功发挥了建设性作用，体现了中国开放、进取姿态和理性、包容形象。

王毅说，APEC是亚太地区最重要的经济合作平台。随着世界经济风险快速积聚，个别国家推行带有冷战色彩的“印太战略”，亚太合作经历严重外部干扰。本次APEC会议时隔数年首次线下举办，在“开放、联通、平衡”主题下聚焦亚太、聚焦发展、聚焦亚太自贸区建设，反映了各方克服困难、续写辉煌的共同心愿。

习近平主席精辟总结亚太经济合作成功经验，指出亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。任何搞“新冷战”的图谋，人民不会答应，时代不会允许。呼吁走和平发展之路、开放包容之路、和衷共济之路，深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，建设和平稳定、共同富裕、清洁美丽、守望相助的亚太命运共同体。习近平主席还阐述了新形势下推进亚太合作的六点思路，提出要筑牢和平发展根基，坚持以人民为中心理念，打造更高水平开放格局，实现更高层次互联互通，打造稳定畅通产业链供应链，推进经济优化升级。习近平主席并宣布中方考虑明年举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这将为亚太和全球发展繁荣带来新机遇、增添新动力。

习近平主席的重要论述彰显了以中国未来发展促进世界未来发展、以亚太经济复苏引领世界经济复苏的决心和愿景，得到各方积极响应支持。会议通过APEC领导人宣言和《生物循环绿色经济曼谷目标》两份成果文件，体现了中方关于构建亚太命运共同体、新发展理念等政策主张。国际媒体普遍认为，中国成为团结各方应对共同挑战的引领力量，大国对地区经济合作的参与度和塑造力正在此长彼消。

王毅说，习近平主席从宏阔时空维度剖析人类重大挑战，倡导真正的多边主义，坚持开放的区域主义，点亮全球治理的“亚洲时刻”，为时代之问提供中国答案，为国际社会带来宝贵信心。习近平主席不遗余力呼吁各方深化团结合作、共同应对困局，又一次在历史转折关头指出了世界的前进方向。随着国际形势不断演进，中国外交理念的历史远见和时代意义将更加凸显。

三、把舵中美关系航向，展现大国应有担当

王毅说，近些年，针对美国对中国战略走向的严重误判以及由此引发的系列消极动向，中国开展坚决维权斗争，显示了捍卫自身主权、安全和发展利益的坚定意志。当前中美关系面临何去何从的关键节点。世界各国都关心中美关系的走向，普遍期待两国关系重回健康稳定发展轨道。习近平主席同美国总统拜登在巴厘岛举行了面对面会晤，就事关中美关系以及世界和平发展的重大问题进行了坦诚深入沟通，富有建设性和战略性。这是三年多来尤其是疫情以来中美元首的首次面对面会晤，也是G20峰会期间国际社会最为关注的一场双边活动。

习近平主席深刻剖析中美关系实质，针对美方一段时期以来的错误言论和外界误解，掷地有声地重申，中国党和政府的内外政策公开透明，战略意图光明磊落，中国坚定不移走和平发展道路、坚定不移推进高水平对外开放。强调应从把握世界大势的高度看待和处理中美关系，摒弃你输我赢、你兴我衰的零和博弈思维，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，共同确保中美关系沿着正确航向前行，不偏航，不失速，更不能相撞。鲜明指出中美关系最重要的防护和安全网就是遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报。

针对近期美方在台湾问题上的错误言行以及要为中美关系划线兜底，习近平主席全面系统阐述台湾问题的由来以及中方原则立场，明确指出台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。“台独”同台海和平稳定水火不容，任何人想把台湾从中国分裂出去，中国人民都绝不会答应。要求美方将“四不一无意”表态落到实处。

针对各方关注的民主人权、制度道路、经贸关系等问题，习近平主席鲜明指出，美国有美国式民主，中国有中国式民主，中国全过程人民民主基于中国国情和历史文化，体现人民共同意愿，我们同样感到自豪。所谓“民主对抗威权”不是当今世界的特点，更不符合时代发展的潮流。中美两国各自的制度和道路不同，两国相处很重要的一条就是承认并尊重这种不同。习近平主席明确指出，中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益；两国经济深度融合，需要从对方发展中获益，这也是共同利益；全球经济疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题离不开中美协调合作，这还是共同利益。双方应该相互尊重，互惠互利，着眼大局，为合作提供必要氛围和稳定关系。

拜登总统表示，一个稳定和发展的中国符合美国和世界的利益，美中应向世界展示，双方能够管控分歧，避免由于误判或激烈竞争导致冲突对抗。美方再次重申“四不一无意”承诺，并进一步表示美方不支持“两个中国”或“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国，美方也无意寻求同中国“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国。

王毅说，元首外交是中美关系的“指南针”和“定盘星”，对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用。此次中美元首会晤明确了一个方向，就是防止中美关系脱轨失控，找到两个大国正确相处之道；确定了一个框架，就是共同探讨确立中美关系指导原则或战略性框架；启动了一个进程，就是要将两国元首重要共识落到实处，管控和稳定中美关系。

国际社会各方均高度关注，普遍积极正面评价此次会晤成效和意义，认为这场“峰会之峰会”时机特殊、意义重大，开启了中美“搭建桥梁”进程，有助于两国关系校准航向、重回正轨，是在元首层面为稳控关系、避免冲突采取的最重大行动，将深刻影响中美关系的走向，深刻影响国际格局的演变。

四、树立睦邻友好标杆，打造命运与共典范

王毅说，印尼是发展中大国、新兴市场代表和全球穆斯林人口最多国家，也是习近平主席提出“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地。今年7月佐科总统访华，中印尼确立共建命运共同体的大方向。此次习近平主席将印尼作为二十大后首访首站，再次凸显双边关系的高水平和特殊性。

习近平主席与佐科总统举行双边会晤，双方发表联合声明，签署新的全面战略伙伴关系五年行动计划，进一步凝聚共建中印尼命运共同体重要共识，一致同意以明年中印尼建立全面战略伙伴关系10周年为契机，打造高水平合作新格局。明年也是共建“一带一路”倡议提出10周年，两国元首高度肯定双方对接“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，共同见证雅万高铁试验运行。雅万高铁是东南亚首条高铁，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地，建成后将极大缩短雅加达和万隆之间的旅行时间，从现在的3个多小时减至40分钟。两国元首还同意推进“区域综合经济走廊”、绿色工业园等新旗舰项目建设。两国签署的系列合作文件涵盖经贸合作、数字经济、职业培训、农业、卫生健康等领域，充分体现了我国同海上东盟国家建设首个命运共同体的强劲韧性和蓬勃活力。

泰国是中南半岛最大经济体和东盟重要成员，同中国地缘相近、血缘相亲、人文相通。这是习近平主席首次作为国家主席访问泰国，恰逢中泰建立全面战略合作伙伴关系10周年。泰国朝野各界对习近平主席到访期待已久，巴育总理夫妇、敦副总理兼外长等赴机场热情迎送。习近平主席同哇集拉隆功国王、巴育总理分别举行亲切友好的会见会谈，两国宣布构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体，为“中泰一家亲”赋予了新的时代内涵。双方发表联合声明并签署战略性合作共同行动计划，同意推进中老泰联通发展构想，加快中泰铁路建设，未来形成贯穿中南半岛的铁路大动脉。这不仅将助力泰国经济发展，也将推进本地区互联互通和协调发展。

在印尼和泰国期间，习近平主席还表示，支持印尼明年担任东盟轮值主席国、泰国接任澜湄合作共同主席国工作，强调东盟是中国周边外交的优先方向，中方愿同印尼、泰国等东盟国家一道努力，聚焦发展和合作，推进“五大家园”建设，构建更为紧密的中国东盟命运共同体。

王毅说，中印尼、中泰构建命运共同体，体现了双边关系高水平的发展，表明构建命运共同体已不仅仅是理念和口号，而是实打实的政策和行动，正在中国周边不断落地生根、开花结果，将对中国同各国共建命运共同体产生示范效应，也将为构建人类命运共同体汇聚更广泛的国际力量。

五、开展密集峰会外交，拓展全球伙伴关系

王毅说，在G20峰会、APEC领导人非正式会议期间，从巴厘岛到曼谷，与会各国领导人都期盼同习近平主席面对面会晤交流。习近平主席不辞辛劳、见缝插针，同各国领导人举行双边会见，既见新朋，也晤老友；既有发展中国家，也有西方发达国家；既有同中国隔海相望的邻国，也有世界上距离中国最远的国家。习近平主席同各方的交流切中肯綮、坦率务实，既总结经验、也面向未来；既聚焦共识，也不避分歧；既巩固同亚洲邻国互信友好，也推动欧洲大国坚持战略自主，还探索新时期中美相处之道，达到了增进互信、扩大合作的积极效果。国际媒体认为，G20峰会、APEC领导人非正式会议成为中国的“外交派对”，习近平主席的“旋风式外交”，彰显中国在国际关系中处于更为重要的地位。

习近平主席同菲律宾、新加坡、文莱等周边国家领导人一致同意，进一步巩固睦邻友好，深化互利合作，构建更加稳健和强劲的双边关系，进一步提升两国合作水平。同南非、塞内加尔、巴新、阿根廷、智利等发展中国家领导人同意加强治国理政经验交流，支持彼此走符合国情的发展道路。

对法国、意大利、西班牙、荷兰、澳大利亚、新西兰等国领导人，习近平主席针对各国特点耐心细致做工作，积极引导各国同中国加强沟通、增进了解、巩固互信，尊重彼此核心利益和重大关切，树立客观理性中国观，推动双边关系在正确轨道上行稳致远。对联合国秘书长古特雷斯，习近平主席强调，大国应该以身作则，以人类前途命运为重，多为世界注入信心和力量。要让发展成果更公平惠及每一个国家、每一个人，各国应该多晒成绩单，而不是空喊口号。中方愿同联合国加强合作，共同推进落实全球发展倡议、全球安全倡议。

各国领导人都积极评价各自对华关系，表达愿同中方深化合作的强烈意愿。韩国总统尹锡悦表示，韩方愿以今年韩中建交30周年为契机，同中国发展基于相互尊重和互利成熟的关系。日本首相岸田文雄表示，日中作为近邻，需要也应该和平共处，日中合作拥有很大潜力，日方愿同中方实现两国关系的健康、稳定发展。法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼都表示，不赞同阵营对抗，应尊重各国差异，加强对话交流，增进相互了解。澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，同习近平主席的会见成功、积极、温暖且具有建设性。澳方愿秉持当年澳中建交初心，同中方相互尊重、平等合作，共同推动澳中关系回稳发展。古特雷斯表示，在帮助发展中国家共同发展方面，中国所作努力无可比拟。联合国高度赞赏中国坚持践行多边主义，期待中国为维护世界和平与发展发挥更重要作用。

与会领导人都重申坚定奉行一个中国政策。古特雷斯强调，联合国坚定支持一个中国原则，一个中国原则是不可触碰的红线，必须得到尊重。

针对各方对乌克兰危机的关注，习近平主席重申了中方处理乌克兰问题的“四个应该”，阐明了中方应对乌克兰局势最新演变的“四个共同”，并分享三点重要思考：一是冲突战争没有赢家，二是复杂问题没有简单解决办法，三是大国对抗必须避免。强调中方将继续根据问题本身是非曲直做出客观公正判断，始终站在和平一边，继续劝和促谈。

王毅说，习近平主席密集紧凑、富有成效的峰会外交再次证明，对话合作、互利共赢是人间正道和大势所趋，冷战思维和阵营对抗不得人心、没有市场。世界上越来越多的国家认识到，中国的发展是和平、进步力量的增长，中国是值得信任、必须合作的朋友和伙伴。

王毅说，此访期间，彭丽媛教授应邀出席G20峰会、APEC会议与会领导人配偶活动，并同佐科总统夫人、巴育总理夫人开展双边交流。彭丽媛教授亲切介绍中国扶贫、卫生健康事业和中国价值理念，鼓励当地青年多学中文、多了解中国。富有魅力的夫人外交，给此次印尼、泰国之行增添了亮丽色彩，为增进中国同两国民心相亲、提升中国国际形象发挥了独特和积极的作用。

王毅最后说，习近平主席此访实现了二十大后党和国家最高领导人出访的“开门红”，有力提升了我国的国际影响力和话语权。“长风浩荡启新程”，在习近平主席掌舵领航下，在党的二十大精神正确指引下，中国外交激流勇进、破浪前行，为国家担当，为世界尽责，正迎来新的光明前景。站在新征程新起点上，我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以更高的站位、更广的视野、更进取的姿态、更有力的行动，全面推进波澜壮阔的新时代中国特色大国外交，努力为实现民族复兴和促进人类进步作出新的贡献。

(责编：白宇、杨光宇)