新华社曼谷11月19日电 当地时间2022年11月18日至19日，亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在泰国曼谷举行。会议通过宣言，摘要如下：

2022年亚太经合组织领导人宣言（摘要）

我们，亚太经合组织经济体领导人，于2022年11月18日至19日在曼谷举行四年来首次线下会议。我们将继续落实《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，包括实施《奥特奥罗亚行动计划》。今年亚太经合组织主题是“开放、联通、平衡”，我们围绕全面开放、全面联通、全面平衡的三大优先领域开展工作，推动亚太地区实现长期、强劲、创新、包容经济增长和可持续发展。

我们持续努力应对新冠肺炎疫情，减轻对民众和经济的影响，改善所有人生活水平和健康福祉。

今年，我们还见证了在乌克兰的战争进一步给世界经济带来不利影响。对此问题曾有过一次讨论。我们重申各方在包括联合国大会和安理会等其他场合表达的立场，包括2022年3月2日多数投票通过的ES-11/1号决议（141票赞成、5票反对、35票弃权、12国未投票）对俄罗斯侵略乌克兰表达最强烈的痛惜，并要求俄罗斯从乌克兰领土上彻底、无条件撤出。多数成员强烈谴责在乌克兰的战争，强调这场战争正在导致人民严重受苦并放大了世界经济现存的脆弱性，包括制约增长，增加通胀，打断供应链，加剧能源和粮食的不安全性，扩大金融稳定风险。关于这个形势以及相关制裁还存在其他观点和不同评估。我们认识到亚太经合组织不是解决安全问题的论坛，安全问题可以对全球经济带来显著的后果。

我们重申致力于实现亚太经合组织布特拉加亚愿景，到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。我们将继续加强亚太经合组织作为亚太地区重要经济合作论坛的作用。亚太经合组织合作将为应对共同挑战提供务实方案，助力落实联合国2030年可持续发展议程。为此，我们决心加强合作势头，通过《生物循环绿色经济曼谷目标》开展可持续发展行动。

贸易和投资为应对全球挑战、实现亚太人民繁荣发挥关键和不可替代的作用，并带来实实在在的收益。我们强调国际贸易和世界贸易组织在促进全球经济复苏、增长、繁荣、减贫、人民福祉、可持续发展以及开展环境保护合作方面发挥的重要作用。我们重申致力于打造一个自由、开放、公平、非歧视、透明、包容和可预测的贸易投资环境。

我们欢迎世界贸易组织第12届部长级会议成果，决心坚持并加强以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制。我们期待早日有效落实第12届部长级会议成果。我们支持世界贸易组织进行必要改革，增强其职能，更好应对当前全球贸易挑战。我们致力于共同推动第13届部长级会议取得有意义的进展。

我们认识到《利马宣言》和《北京路线图》对推进亚太自贸区的有益贡献，欢迎重启亚太自贸区对话。我们将继续保持这一势头，通过亚太自贸区工作计划促成高质量和全面的区域贸易安排。同时，我们将进一步加强与亚太经合组织工商咨询理事会等利益攸关方合作。

为实现疫后经济复苏，我们将优先推动以增长为重点的结构性改革，实现包容、可持续和创新改革，包括为所有企业特别是中小微和初创企业创造有利环境，增强中小企业“专精特新”能力，促进其提高生产力并融入国际市场。

此外，我们认识到亟需提高服务业竞争力，特别是受疫情影响最为严重的旅游、交通运输和其它服务业领域。我们重申到2025年全面实施《亚太经合组织服务业竞争力路线图》，通过提高亚太地区在全球服务贸易中的份额，我们能够为亚太经济注入动力，巩固亚太经合组织作为世界增长引擎的地位。

宏观经济和结构性政策对本地区应对通货膨胀、促进经济可持续复苏和提高生活水平至关重要。我们重申可持续融资、能力建设和技术援助对创新、增长以及应对环境挑战的重要性。我们将继续推进数字工具发展，促进经济活动和提供公共服务，推动普惠金融。

我们赞赏亚太经合组织在促进人员安全往来方面的工作，包括恢复跨境旅行安全通道特设工作组所做工作，为促进亚太地区人员往来做出重要贡献。我们将加强合作，促进本地区安全和无缝跨境旅行，改善基础设施，改进疫苗接种证书互认，确保亚太经合组织商务旅行卡包容性。

我们重申致力于通过落实《亚太经合组织互联互通蓝图》等措施，促进亚太地区开放、联通。我们将加强硬件、软件和人员联通，促进数字互联互通，通过高质量基础设施建设和投资大力促进区域、次区域和偏远地区互联互通。我们重申促进恢复可持续、包容和强韧的旅游业。我们将促进供应链开放、安全和韧性。

数字技术和创新可以发挥更大作用，推动包容和可持续增长，提升服务可及性，改善民生。我们将消弭数字鸿沟，提升数字基础设施可及性，支持发展数字技术和数字能力。我们将促进数据流动，加强数字交易中消费者和商业信任。

我们认识到，数字转型及促进区域数字系统互认，能够促进贸易、减少贸易壁垒、加速经济增长。我们鼓励亚太经合组织提出更多前沿和综合性数字经济合作倡议。我们将加快落实亚太经合组织《互联网和数字经济路线图》，充分利用新兴技术，为企业和消费者创造有利、开放、公正、非歧视的数字生态系统。

我们承诺推动强劲、平衡、安全、可持续和包容性增长。我们认识到需要加大力度应对当前挑战，其中包括气候变化、极端天气和自然灾害、粮食安全以及减少对化石能源依赖，促进可持续能源转型，确保本地区能源韧性、可及性和安全性。

我们将加快推动经济政策、合作和增长，支持全面应对所有环境挑战的全球行动，呼吁深化与利益攸关方合作。

我们通过《生物循环绿色经济曼谷目标》，将其作为推进亚太可持续发展的全面框架。我们将通过有雄心、积极和综合方式推进落实曼谷目标。我们欢迎今年设立“亚太经合组织生物循环绿色经济奖”，促进本地区可持续发展成就。

我们将继续调动资源抗击新冠肺炎疫情，加强卫生体系建设，预防和应对未来健康威胁，我们决心让疫苗成为全球公共产品，我们要继续致力于提升数字解决方案和卫生服务可及性，加强卫生体系，实现医疗卫生全覆盖。

我们承诺加大力度促进乡村振兴，维护长期粮食安全，确保建立更具韧性、高产、创新和可持续的农业和粮食系统，强化全球粮食供应链，减少粮食损失和浪费。我们也重申致力于实现农业、森林、海洋资源和渔业的可持续资源管理。

我们认识到，只有充分发挥社会潜力才能实现长期经济增长。我们承诺创造条件，使包括中小微企业、妇女在内的所有人都能获得经济机会，为经济增长做出贡献并从中受益，使劳动者能够参与数字和绿色经济。

我们认识到腐败损害经济增长和发展，承诺团结一致采取务实行动，共同打击跨境腐败，拒绝为腐败分子及其非法财产提供避风港。

我们欢迎2022年亚太经合组织部长级会议以及贸易、旅游、卫生、林业、粮食安全、妇女与经济、中小企业和财政等专业部长级会议成果。

我们感谢泰国主办2022年亚太经合组织领导人非正式会议。期待美国主办2023年亚太经合组织领导人非正式会议。欢迎秘鲁、韩国分别担任2024年、2025年亚太经合组织东道主。

(责编：赵光霞、袁勃)