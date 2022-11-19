新华社曼谷11月19日电 当地时间2022年11月18日至19日，亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在泰国曼谷举行。会议通过《生物循环绿色经济曼谷目标》，摘要如下：

《生物循环绿色经济曼谷目标》（摘要）

回顾《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，亚太经合组织重申致力于在亚太地区追求强劲、平衡、安全、可持续和包容性增长。

亚太经合组织决心继续通过有雄心、积极和综合方式推进可持续发展。我们将以《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》和《奥特奥罗亚行动计划》为基础，实现全体人民和子孙后代的繁荣。

亚太经合组织通过制定《生物循环绿色经济曼谷目标》，进一步实现全面、具有雄心的包容可持续发展目标，助力全球行动。亚太经合组织讨论了促进生物循环绿色经济的方式，包括促进技术创新，减少浪费，提高资源利用效率，促进可持续商业，实现更加全面、协调、平衡、包容、可持续的增长。

亚太经合组织将支持全球努力，综合应对包括气候变化、极端天气和自然灾害等所有环境挑战，特别是促进气候减缓、适应、韧性实现可持续发展，向具有气候韧性的未来全球经济转型，支持实现《联合国2030年可持续发展议程》、《巴黎协定》目标等全球性努力。赞赏和支持亚太经合组织成员各自做出的零排放、碳中和承诺。认识到需要集体应对气候变化、减少温室气体排放，同时应在能力建设、技术资金等关键领域提供国际支持。

各经济体根据自身不同情况通过多样的路径推进清洁和低碳能源转型，加强能源韧性，促进能源安全，确保能源可靠、可负担。我们认识到稳定能源市场和清洁能源转型的重要性，将进一步加强亚太地区使用可再生能源和清洁低排放能源技术的能力。

促进可持续、强韧、高产和包容的粮食系统和农业实践，实现粮食安全和营养，减少粮食损失和浪费，鼓励环境友好型政策，保护农业生物多样性，加强农业领域生物技术利用、数字化和其他创新措施。

推进包容可持续贸易和投资，落实《亚太经合组织互联互通蓝图》，加强供应链稳定、韧性和可持续性，促进互联互通。推进环境产品和服务贸易便利化，倡导负责任商业行为，发展可持续旅游业、制造业、农业、交通运输业、物流业、绿色低碳的数字技术产业。

促进性别平等、包容性和妇女赋权。增强中小微企业的作用，提高中小微企业的可持续发展能力，协力促进中小微企业“专精特新”，提高竞争力和拓展国际市场能力。

促进自然资源的可持续利用和管理，保护生物多样性。加强对海洋资源和生态系统的保护、可持续利用和管理，发展可持续渔业和水产养殖业。继续预防和减少海洋废物和塑料污染。加强打击非法采伐和相关贸易，阻止森林生态系统退化，促进可持续管理和合法采伐森林产品的贸易和消费。促进环境和自然资源保护与管理的多样性和包容性。

提高资源利用效率和可持续废物管理，实现“零废物”，加强可持续生产和消费。

采取包容性做法，提高全体人民生活水平，促进性别平等。

继续通过结构改革等方面合作，培育良好的商业环境。加强经济技术合作，促进包容可持续增长。提高劳动人口技能水平，促进就业。促进高质量基础设施建设，为科技创新和数字化发展创造有利环境。

亚太经合组织各机制将共同推进上述议程，实现强劲、平衡、安全、可持续和包容增长。

(责编：赵光霞、袁勃)