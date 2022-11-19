新华社东京11月19日电（记者郭丹）“读懂广州”推介活动18日晚在日本东京举行。日本前首相鸠山由纪夫等中日人士分享了对以广州为代表的粤港澳大湾区城市的印象和友好交流故事。

这场活动以“湾区向未来·广州向世界”为主题。鸠山由纪夫在致辞中表示，广州是一座非常有潜力、有活力的城市，在粤港澳大湾区构想下将取得更大发展。他认为，与东京湾区相比，粤港澳大湾区规模更大，有望成为今后中国经济发展的重要引擎。

鸠山由纪夫同时对广州方面出品的纪录片《掬水月在手》在日本首映表示祝贺。他说，广州既是经济重镇，也是文化名城，期待日中能通过文化交流不断拉近彼此距离。

中国古典文学研究专家、《掬水月在手》主人公叶嘉莹通过视频为与会者朗读了唐代诗人韦庄的诗《送日本国僧敬龙归》。她表示，中日交流历史悠久，期待两国交流合作能取得更大进步。

中国国家创新与发展战略研究会会长郑必坚在视频致辞中分享了他亲身经历的中日友好交流故事。他说，第七届“读懂中国”国际会议不久将在广州举办。作为连接中外的沟通桥梁之一，“读懂中国”国际会议将继续传递中国理念、共谋发展。

活动中，还有来自中日两国的影视、音乐、时尚、动漫、网游、旅游等各界人士分享了丰富多彩的广州故事、中国故事和中日友好交流故事。

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