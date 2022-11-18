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英国华人社群展览在英国开展

2022年11月18日19:06 | 来源：人民网-国际频道
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沈福宗的手绘中国地图，复制自博德利图书馆，显示了中国的主要城市和山川河流。人民网记者 邢雪摄
沈福宗的手绘中国地图，复制自博德利图书馆，显示了中国的主要城市和山川河流。人民网记者 邢雪摄

人民网伦敦11月18日电 （记者邢雪、周卓斌）11月18日，《共叙英华》探寻英国华人社群与文化展览在大英图书馆及英国各地公共图书馆正式开展，本次展览通过展示手写书信、照片、历史文献等方式，展示自17世纪晚期至今300多年来在华人在英国社会中扮演的积极主动角色，纪念在英华人为当地带来的深远影响。

据介绍，自1687年首位有历史记载的华人沈福宗抵达英国以来，至2022年，在英国的华人以40万的数量创下历史记录。华人所从事的职业遍布英国各行各业，为英国社会带来了深远的影响，许多华人在科学、医学、法律和政治领域有杰出表现，在文化艺术领域也做出了重要贡献。

《共叙英华》展览由大英图书馆及利物浦大学英国文学系的卢如娴博士、英国开放大学的埃里克斯·提克尔博士共同策展。卢如娴认为，此次展览讲述了英国华人群体生存拼搏并收获成功的故事，让大众了解这些群体为英国社会各行各业所做的贡献。展览赞助方必臻会计师事务所合伙人曹锦玥表示，通过此展，观众将了解到三百多年来的历史及其背后所折射出的文化交汇和进取精神。

本次展览的主展厅设在大英图书馆，英国各地30多个城镇的公共图书馆也同时举办《共叙英华》系列展，展览将持续到2023年4月23日。

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(责编：于洋、刘慧)

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