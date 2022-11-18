人民网雅加达11月18日电 （记者张杰）中国海军“和平方舟”号医院船圆满完成在印度尼西亚的友好访问，于当地时间11月18日上午10时，离开印尼首都雅加达丹戎不碌港起程回国。印尼海军和当地民众，以及中国驻印尼使馆和中资机构等在码头送行。“和谐使命-2022”任务指挥员、中国海军邱文生少将和焦占锋少将等参加了码头欢送仪式。

焦占锋在致辞中说，志合者不以山海为远，浩瀚大洋阻挡不了中印尼间的友好交往和深情厚谊，衷心祝愿中印尼友好关系如同美丽的梭罗河一样奔流不息、一往无前。印尼海军军事海运司令阿古斯·哈里亚迪表示，此次和平方舟到访，是一次成功的外交活动，是中国和印尼两国友好的见证，也是两国海军交流合作的见证，希望未来双方有更多更加深入的合作。

和平方舟访问期间，印尼国民军舰队司令赫鲁·库斯曼托专门看望了前来就诊的印尼当地民众和华侨华人，参观了“和平方舟”号医院船各诊疗科室，对中国军医的精湛医术和热情周到服务给予了高度赞扬，表示“希望这个伟大任务为所有人民带来福祉”。“和谐使命-2022”任务指挥员拜会了阿古斯·哈里亚迪，表示通过此次访问，中印尼双方会进一步加深了解、增进互信、扩大共识，进一步巩固友谊、守卫和平，推动构建人类命运共同体。

这次访问，“和平方舟”号医院船采取码头门诊和船上诊疗相结合的方式，积极为当地民众、中国驻印尼使馆和中资机构提供优质、高效的医疗服务，与印尼海军医院开展线上学术研讨会，与多国专家开展疑难病症线上联合会诊，进行深入医学交流。磁控胶囊胃镜、舰船外科2.0神经外科专用设备、舰船专用静脉全麻机器人、新型便携式内镜等先进医疗设备首次随“和平方舟”号医院船走出国门，实现了从多发病常见病向疑难病症诊治转变，更好地服务了当地民众。在为期7天的医疗服务中，医院船共诊疗当地患者13488人次、开展手术37例，还诞生了医院船历史上第7个和平宝宝，在网上掀起了“方舟”热潮。

仪式结束后，“和平方舟”号医院船还与印尼海军“三宝垄”号医院船进行了联合通信、灯光旗语、编队航行等科目演练，当地时间中午12时许，双方举行分航仪式后挥手告别，分别返回各自军港。

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