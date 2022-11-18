人民网开罗11月18日电 （记者黄培昭）11月16日，由汉语桥俱乐部开罗站主办的“学中文·走进中国企业”系列活动顺利举行。来自开罗大学、艾因夏姆斯大学、埃及中国大学等埃及高校中文系的50余名优秀学生代表走进安琪酵母埃及公司贝尼苏韦夫酵母生产基地，了解中国生物科技发展，感受中国企业文化。

活动开始，学生们通过实地参观，深入了解安琪酵母全自动化的生产流程，走进酵母车间、包装车间、检测仓储等生产设施，从发酵、溶配、干燥、喷粉、包装等生产环节了解安琪对高新技术的应用和环境保护的解决方案。

在参观完工厂车间后，安琪公司的优秀员工代表在会议室与学生们讲述了自己与安琪的成长历程，分享了去中国学习培训的点点滴滴，对中国的学习培训之旅充满美好的回忆。他们鼓励学生们努力学好汉语，争取亲自去中国走走看看，切身感受中国的文化和发展。

安琪酵母埃及公司质量总监严岩在交流中热烈欢迎汉语桥俱乐部开罗站带领学生们来安琪酵母埃及公司参观访问，简要介绍了安琪酵母的发展，他欢迎学生们毕业后加入到安琪，一起共事，共同成长，为促进中埃经济发展和人民友谊贡献自己的力量。

汉语桥俱乐部开罗站以汉语为媒介、以人才为中心，为埃及青年学生与中资企业交流搭建桥梁和平台。“学中文·走进中国企业”系列活动开展以来，得到埃及学生们的喜爱，帮助更多的埃及学生走进中企，近距离了解中国企业和中国技术，感受企业文化和工作氛围。

(责编：艾雯、杨牧)