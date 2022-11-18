中国驻法国大使卢沙野致辞。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎11月17日电 （记者刘玲玲）17日晚，由中国对外文化交流协会主办，巴黎中国文化中心、中国歌剧舞剧院承办的“东方旋律”音乐会在法国巴黎举行。中国驻法国大使卢沙野、法国新里昂中法大学副主席阿兰·拉巴特等出席活动并致辞。来自中法各界200余人现场观看了音乐会。音乐家尚·马龙、左汉与艺韵女子弦乐四重奏乐团为观众现场演绎了《东方旋律》《莫扎特：G大调弦乐小夜曲》《茉莉花》等中外名曲，为观众奉献了一场东西方音乐交融、经典与时代辉映的艺术盛宴。

卢沙野在致辞中首先向巴黎文化中心成立二十周年表示祝贺。他表示，二十年来，巴黎中国文化中心通过展览、电影、演出、汉语教学等多种形式，将优秀中华传统文化带给法国民众。透过这扇中华文化之窗，法国各界更加了解中华文明传承、更加关注中国社会发展、更加亲近中国风土民情，夯实了中法友好关系的民意基础。

卢沙野指出，作为东西方文明的重要代表，中法两国在文化上相互欣赏、相互学习、相互借鉴。在国际形势复杂动荡、百年变局加速演进的今天，我们更应深化人文合作，通过文化交流推动各国人民相知、相识、相敬、相爱，以沟通化解国际争端，以包容破解政治困局，用文化拉近彼此距离。

拉巴特在致辞中表示，巴黎中国文化中心作为首个在欧洲成立的中国文化中心，二十年来始终是在法传播中国文化的重要机构之一，也是法国新里昂中法大学的重要合作伙伴之一。近年来，新冠疫情席卷全球，国际形势复杂多变，法中各项人文交流也受到一定影响。但相信，随着双边关系的不断深化，两国的人文交流将会迈向新的台阶。

巴黎中国文化中心主任佘明远表示，站在新起点上，巴黎中国文化中心将锐意进取、守正创新，为深化中法人文交流，促进两国人民民心相通发挥更加积极的作用。中心将深化与艺术家、汉学家和文化机构的合作，开展展览、讲座、读书会等形式多样的活动，吸引更多的中国文化“粉丝”前来打卡，并将发挥文化润物无声、至柔至刚的作用，为中法“国之交”铸造更深厚的文脉，为两国“民相亲”注入更多的活力。

当晚的音乐会上，“艺韵”女子弦乐四重奏乐团以弦乐特有的温婉柔美演奏了《红旗颂》《唱支山歌给党听》《我和我的祖国》《爱的礼赞》等闻名中欧的经典曲目。随后，尚·马龙倾情演绎了《东方旋律》《斯塔沃洛狂欢节》《康定情歌》等中欧乐曲，以及其为2020年武汉抗疫而谱写的公益歌曲《黎明的编钟声》。随后，左汉以钢琴和中国民族乐器扬琴分别演奏了《梦想飞行》《月亮愿望》《雪河》《同一首歌》等名曲。最后，六位音乐家合奏的返场曲目《茉莉花》将全场气氛烘托至最高潮，也为音乐会画上了圆满的句号。

尚·马龙在当晚的音乐会上与观众分享了他创作《东方旋律》乐曲的感想。他表示，《东方旋律》是致敬中国发展伟大成就的作品，表达了对中国更加美好的未来的期望和祝愿。相信美妙的音乐能够凝聚心灵，沟通彼此，激发热情。希望欧中文化交流更加频繁和富有成效。

据悉，“东方旋律”音乐会欧洲巡演共分四站，继10月29日在布鲁塞尔中国文化中心、11月17日在巴黎中国文化中心举办后，还将于11月24日和26日，分别在马耳他、卢森堡两国演出。

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