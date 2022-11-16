新华社洛杉矶11月15日电（记者谭晶晶）美国东部时间16日1时47分（北京时间16日14时47分），美国航天局新一代登月火箭“太空发射系统”首次发射升空，执行“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务。

经过一段时间准备后，“太空发射系统”搭载“猎户座”飞船从佛罗里达州肯尼迪航天中心的39B发射台发射升空。

据美国航天局介绍，此次“阿耳忒弥斯1号”任务时长约25天11小时，“猎户座”飞船飞行距离约209万公里（130万英里）。飞船预计于12月11日返回地球，溅落在美国加利福尼亚州圣迭戈附近海域。

此次任务旨在测试“太空发射系统”的性能表现以及“猎户座”飞船的能力，主要目标是在太空飞行环境中检验飞船的各项系统，在后续执行载人试飞任务前，确保飞船返回大气层、下降、溅落海面、回收等各环节的安全。

美国航天局表示，“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务是美国一系列月球探索任务的第一步，将为后续载人探月任务奠定基础。

此前，美国航天局先后因火箭引擎故障和火箭燃料输送故障，两度推迟“阿耳忒弥斯1号”任务发射。

“阿耳忒弥斯”是美国政府2019年宣布的新登月计划，最初计划在2024年前将美国宇航员再次送上月球。由于预算不足等原因，美国航天局2021年宣布，美国宇航员重返月球的计划时间推迟，最早于2025年登月。在宇航员登陆前，美国航天局计划开展代号为“阿耳忒弥斯1号”的无人绕月飞行测试和代号为“阿耳忒弥斯2号”的载人绕月飞行测试。

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