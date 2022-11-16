人民网首尔11月16日电 （记者张悦）由韩国济州道政府主办、济州会展中心承办的“共议特色会场（Unique Venues）济州MICE论坛”于14日至15日在济州国际会展中心和思索之苑、幻想林等“特色会场”举行。论坛旨在让更多人了解济州岛和在其他韩国城市运营的“特色会场”，扩大国际影响力。来自济州岛内的13个特色会场和韩国观光公社选定的39个韩国特色会场的相关人士参加了论坛。所谓“特色会场”，是指可以领略所在城市特有情趣和魅力，并使会议具有个性和差异化的会议场地，多为非专门性会议设施。

济州道观光局长金爱淑在济州MICE论坛致辞。济州会展局供图

MICE是Meeting（企业会议）、Incentive（奖励旅游）、Convention（大型会议）和Exhibition（展览）四个英文单词的缩写，也是MICE产业提供的四个核心服务领域。随着后疫情时代的到来，MICE产业迎来巨大发展空间，但产业内部的竞争也日渐深化，对会议场所的差异化需求不断提升，“特色会场”概念应运而生，其重要性也将日益凸显。

济州道观光局长金爱淑表示，“特色会场”旅游是MICE旅游的发展趋势，2020年，济州道通过公开招募的方式选定了13处济州特色会场，并一直扶持“特色会场”旅游发展。希望通过论坛，各位专家能够发掘出“特色会场”旅游的新价值、新方向，为“特色会场”旅游的发展作出贡献。

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