人民网墨西哥11月16日电 （记者谢佳宁）11月14日晚，驻牙买加使馆同牙买加外交和外贸部在牙首都金斯敦飞马酒店成功合办庆祝中牙建交50周年招待会。驻牙买加大使陈道江，牙买加副总理兼国家安全部长霍勒斯·张，反对党领袖马克·戈尔丁，外交和外贸部长约翰逊-史密斯，参议长塔瓦雷斯-芬森，前总理布鲁斯·戈尔丁，总理府国务部长戴维斯，外交和外贸部国务部长坎贝尔，工业、投资和商务部国务部长邓恩，财政和公共服务部国务部长史密斯，前总理迈克尔·曼利遗孀等牙各界人士和驻牙外交使团和国际组织代表，国际海底管理局秘书长迈克·洛奇，以及在牙华侨华人、中资企业、孔子学院教师、中国留学生等近600人出席招待会。

陈道江发表了题为《开启新征程 共创中牙关系美好未来》的主旨讲话表示，中牙虽相隔万里，但两国人民友好交往源远流长。1972年11月21日，两国领导人作出高瞻远瞩的战略决策，中牙正式建立外交关系，开启了两国交往新篇章。牙买加成为首个同中国建交的英语加勒比国家。50年来，在两国领导人的战略引领下，中牙关系始终稳健发展、历久弥坚，各领域丰硕成果惠及两国和两国人民。中牙建交的50年，是两国互信互敬的50年、互利互惠的50年、互知互助的50年。中牙关系实现从建立外交关系、建立共同发展的友好伙伴关系、建立战略伙伴关系“三连跳”。两国始终在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，中方赞赏牙买加政府恪守一个中国原则。50年来，中国企业在牙累计投资已超21亿美元，为牙直接创造就业岗位超过3.5万个。中国累计为牙数百名学生提供奖学金，为牙各领域近3000人提供短期培训。

陈道江表示，50年来，中牙关系之所以能够始终稳健发展的根本原因：在于两国历代领导人始终从战略高度和长远角度牢牢把握中牙关系发展的正确方向；在于两国始终坚持和平共处五项原则，相互尊重、平等相待；在于两国始终坚持以发展为第一要务，坚持以人民为中心的发展思想；在于两国坚持互利共赢、开放合作原则，为人民谋幸福、为国家谋繁荣；在于两国民意基础牢固坚实，两国人民始终相互友好、团结互助;在于两国始终在国际和地区事务中保持密切沟通协调，为人类谋进步、为世界谋大同。

陈道江表示，未来，中国将以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，中国的未来必将更加富强、民主、文明、和谐、美丽，也必将为牙买加和全世界提供更多机遇。今年也是牙买加独立60周年，牙买加已经踏上“重燃伟大国家”目标新征程。两国要把握好历史性机遇，踔厉奋发、勇毅前行，推动中牙战略伙伴关系不断迈上新台阶，共同为中牙关系新的50年开创美好未来。

牙外长约翰逊-史密斯表示，50年前，牙买加成为首个承认一个中国原则并同中国正式建交的英语加勒比国家，自此两国关系始终充满活力、不断发展。当前，中国以其非凡的智慧、决心和创新能力，实现了强劲、持续的经济增长，人民福祉不断提升。牙方赞赏中方坚持以人民为中心的发展思想，为加强南南合作、完善全球治理体系作出了突出贡献，牙方从中受益良多。

约翰逊-史密斯表示，自2019年霍尔尼斯总理访华并同习近平主席共同将两国关系提升为战略伙伴关系以来，中牙关系发展进入历史新阶段。中国已成为牙基础设施建设和现代化发展的重要合作伙伴之一。牙外交和外贸部大楼、南北高速公路等见证了牙中务实合作的丰硕成果。牙方感谢中方通过人力资源培训和奖学金项目等助力牙教育事业发展，感谢中方为牙抗击新冠疫情提供的宝贵支持和慷慨援助。中方援建的西部儿童医院将成为英语加勒比地区最大的青少年儿童医院。我愿用幸福、持久、幸运、繁荣和爱这五个词来祝福中牙关系迈入双赢的黄金时代。牙买加政府愿同中国政府一道深化双边关系，加强各领域战略合作，促进两国经济社会发展，不断赓续两国友谊。

牙买加公共广播公司、牙新闻署、“我们今日”新闻网等牙主要媒体对活动进行现场报道。

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