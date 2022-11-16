新华社布加勒斯特11月15日电 “敦煌文化环球连线——走进罗马尼亚”线上专题讲座活动15日成功举办，旅罗侨胞、罗籍汉学家、留学生代表等一百多人同敦煌研究专家相聚云端，感受敦煌文化的独特魅力和丝绸之路的古老历史。

中国驻罗马尼亚大使韩春霖在致辞中说，中西文明交流绵延古今，丝绸之路上的敦煌是最好的见证。敦煌文化的开放、包容和创新性正是文明交流互鉴共存的先行典范。使馆将讲好中国故事，支持开展对罗文化交流，鼓励罗汉学家、考古研究人员关注和开展敦煌研究，促进中罗两国的文明对话和文化交流。

敦煌市市长朱建军说，希望这次讲座能增进海外侨胞、当地汉学家对敦煌文化和丝绸之路的了解，进一步扩大敦煌文化朋友圈。

专题讲座上，敦煌研究院原副院长、研究员张先堂以《敦煌文化艺术与丝绸之路》为题，为与会人员阐释了敦煌石窟盛衰与丝绸之路兴废、敦煌石窟艺术与丝绸之路中西文化的交融与发展、莫高窟藏经洞文物的发现与敦煌学的诞生和发展等诸多精彩内容，并介绍了敦煌研究院多年来在敦煌文化保护、研究、弘扬方面所做的努力及取得成就。

与会听众纷纷表示，这次讲座内容详实、生动有趣，是一场启发思考的文化盛宴。

此次活动由中国驻罗马尼亚大使馆联合甘肃省人民政府外事办公室、敦煌研究院和敦煌市人民政府共同举办。

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