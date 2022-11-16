新华社华沙11月16日电 综合新华社驻外记者报道：波兰东部靠近乌克兰的边境地区15日发生2起爆炸，造成2人死亡。俄罗斯国防部当天否认部分波兰媒体有关俄制导弹坠入波兰居民区的报道，称这是蓄意挑衅。

波兰政府发言人彼得·米勒15日晚在国家安全委员会紧急会议后对媒体表示，波兰东部赫鲁别舒夫县发生2起爆炸，造成2名公民死亡。目前，波兰提高了部分军队和其他部门的戒备状态。米勒说，情况介绍之所以简短、清晰，是为了避免出现误读。有关部门已经前往现场调查。

爆炸发生后，波兰总理莫拉维茨基召集国家安全委员会紧急会议和政府特别会议。波兰总统杜达已就此事同美国总统拜登、北约秘书长斯托尔滕贝格等通话。杜达称，目前没有确凿证据表明导弹的发射地点，他认为这是一起“孤立事件”。

俄罗斯国防部15日晚在社交媒体上发表声明，否认波兰媒体有关俄制导弹坠入波兰居民区的报道，称其目的是使局势升级。声明说，俄罗斯军方没有使用杀伤性武器对乌克兰和波兰交界地区的目标发动打击。波兰媒体公布的现场残骸与俄杀伤性武器没有关系。

拜登在印度尼西亚巴厘岛对媒体表示，初步信息显示，当天坠入波兰境内的导弹是从俄罗斯发射的这一说法存在争议。他说，在相关调查完结前不会对事件定性，但从运行轨迹来看，该导弹“不太可能”是从俄罗斯发射的。

美国国防部发言人赖德在新闻发布会上表示，美国防部已获悉有关报道，正密切关注并进行研究，目前尚无信息证实这一事件。美国国家安全委员会发言人阿德里安娜·沃森当天表示，美方目前无法证实相关报道或任何细节。

乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文说，在和波兰总统杜达的通话中，“我们交换了信息，并正在澄清所有事实”。乌外交部长库列巴则否认坠入波兰导弹是乌克兰防空系统发射，称这是“阴谋论”。

据报道，英国首相苏纳克和德国总理朔尔茨也分别就此事件与杜达通电话。

多个欧洲国家官员表示正在努力收集更多信息。据挪威通讯社报道，挪威外交大臣维特费尔特说，这是一起非常严重的事件，但目前很多情况尚不清楚。（参与记者：张章、陈琛、陈畅、邓仙来）

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