11月12日，2022中国留学生论坛在杭州举行。本次论坛由欧美同学会（中国留学人员联谊会）、中共杭州市委、杭州市人民政府联合主办，杭州市委人才办、杭州市委统战部、萧山区委区政府联合承办，旨在搭建中国留学生与政府、企业、学术界的沟通桥梁，帮助中国留学生了解发展政策与机遇，呼吁更多的中国留学生归国贡献所学，为高质量发展注入海归新动能。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长、中国科学院院士丁仲礼出席。浙江省委常委、杭州市委书记刘捷，时任杭州市委副书记、市长刘忻，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君出席。欧美同学会副会长、中国科学院青藏高原研究所名誉所长、中国科学院院士姚檀栋，杭州市委常委、组织部长马小秋分别致辞。

浙江省委组织部副部长、人才办常务副主任胡旭阳，浙江省委统战部副部长王利月，浙江省委人才办副主任张旭明，杭州市委常委、统战部长朱建明，杭州市委常委、市委秘书长朱华，杭州市委常委、萧山区委书记王敏，杭州欧美同学会会长叶鉴铭出席论坛。论坛由欧美同学会商会副会长、中国留学人才发展基金会副理事长、阳光媒体集团董事长杨澜主持。

姚檀栋在致辞中指出，在具有里程碑意义的党的二十大胜利召开后，广大留学人员相聚在习近平新时代中国特色社会主义思想重要萌发地浙江，举办2022中国留学生论坛，具有重要的现实意义。党的二十大系统擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，向包括广大留学人员在内的海内外中华儿女发出了同心共圆中国梦的总动员，对广大青年提出了“立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”的重要要求。党和国家的号召是广大留学人员前进的方向，也为青年留学人员工作提出了奋进目标和工作指南。欧美同学会始终高度重视青年留学人员工作，引导青年留学人员坚定不移听党话、跟党走，让留学报国的光荣传统在青年一代更好传承。在浙江省和杭州市相关地区、部门的大力支持下，欧美同学会持续搭建了一系列留学人才工作的载体平台，进一步厚植适合留学人员发展的沃土。下一步，欧美同学会还将进一步加大会地合作力度、深化合作领域、拓展合作成果，积极搭建海外人才与浙江互联互通的桥梁，吸引更多优秀的留学人才、集聚更多优质项目，为浙江加快建设世界重要人才中心和创新高地的战略支点，为杭州高水平打造人才集聚平台、建设创新创业新天堂，广聚天下英才。期待更多青年留学人员在充满光荣和梦想的新征程上，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，为中国式现代化作出青年留学人员的更大贡献。

马小秋部长表示，杭州将全面加大引育力度，以“西湖明珠工程”为总抓手，加快形成百名全球顶尖人才、千名领军人才、百万大学生的人才雁阵格局。全面抓实创新载体，举全市之力，建设城西科创大走廊人才发展先行区，加快构建以国家实验室和全国重点实验室为龙头的新型实验室体系。全面深化体制改革，出台“创新创业新天堂实施意见”等系列政策，推出“三定三评”人才分类评价新模式，充分激发人才主动性创造性。全面优化服务体系，设立首个“杭州人才日”，创新升级“一码六服务 人才杭帮彩”服务机制，全面营造尊才、爱才、敬才的良好氛围。

同日，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持召开“青年留学人员学习贯彻党的二十大精神恳谈会”，浙江省、杭州市欧美同学会秘书长，海外高校中国学联主席、留学文化博主、海归创业者等青年一代留学人员代表40余人参加。恳谈会聚焦学习贯彻党的二十大精神特别是党的二十大报告，围绕发挥青年留学人员优势助力我国科技自立自强、对外讲好中国故事等展开交流。与会青年留学人员一致表示，党的二十大既描绘了令人鼓舞的新蓝图，也吹响了催人奋进的冲锋号，大家生逢盛世，正值大有可为历史机遇期，表示将坚定不移弘扬留学报国精神，坚定不移树立自信自强意识，立足当下，踔厉奋发，为推进中国式现代化贡献各自的智慧和力量。王丕君指出，党的二十大取得了一系列重大政治成果、理论成果、实践成果，对于我们党在新时代新征程上团结带领全国各族人民全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，具有重大的现实意义和深远的历史意义。国际社会普遍高度关注二十大的胜利召开，认为为复杂而不确定性的世界提供了中国智慧、中国方案、中国力量，成为当今世界最大的确定性。广大留学人员具有内引外联、融通中外的重要优势，只有持续加深对国情的理解和认知，才能找准专业优势和我国社会发展的结合点，才能找准先进知识和我国实际的结合点，才能把个人的理想和追求融入党和国家事业的蓬勃发展之中。当前，学习好宣传好贯彻好党的二十大精神是留学人员加深对国情理解和认知的首要要求和重要方法，要自觉主动学、原原本本学、联系实际学，找准将留学优势转化为发挥作用优势的着力点落脚点成就点，在中国式现代化的伟大进程中留下青年留学人员的奋斗足迹。

论坛同时举行了欧美同学会海归小镇（杭州·数字医药）项目征集发布仪式，向全球英才发布英雄帖，对数字医药领域经评审落地的项目给予最高1500万元补贴，诚邀天下英才，共建海归小镇。

在“数字医药的机遇与挑战”圆桌论坛中，各位数字医药领域的专家学者围绕数字医疗与生物制药行业进行了深入地探讨和交流。国家卫健委科技教育司监察专员刘登峰围绕“科技创新支撑卫生健康事业发展”进行视频演讲。欧美同学会留美分会副会长、中南大学湘雅国际转化医学联合研究院院长段燕文分享了数字化对未来基础科学工作推动带来的融合与机遇。浙江省欧美同学会副会长、浙江贝达药业董事长丁列明就杭州如何为数字医药产业和医药企业的发展赋能展开讨论。青岛青松创业投资集团有限公司（青松资本）董事长隋晓讲述了资本在医药数字化变革时期所扮演的角色及资本在赋能优质医药创新企业时所起到的促进作用。浙江省欧美同学会会员、墨卓生物联合创始人兼首席运营官刘寒结合自身技术和产业背景，分享了医疗数据应用的机遇与挑战及技术进步对生物医药产业发展的影响。

本次论坛还同步举行了2022“高端引领·杭向未来”数字医药专场招聘会，发布了大批优质岗位，吸引了众多青年人才参与。

随着2022中国留学生论坛圆满落下帷幕，杭州将呼吁更多的中国留学生归国贡献所学，共同探讨留学人员如何发挥自身优势，投入到创新创业创造中，助力国家和地方高质量发展。

来源 ：欧美同学会微信公众号

(责编：苏缨翔、高歌)